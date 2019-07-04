Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da kombineler genel satışa çıktı
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Galatasaray'da kombineler genel satışa çıktı

1 saat önce

Galatasaray'ın yeni sezon kombinelerinin taraftarlara genel satışı başladı.

Galatasaray'da kombineler genel satışa çıktı, System.String[]
Galatasaray'ın yeni sezon kombinelerinin taraftarlara genel satışı başladı.

Spor Toto Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon tamamlayan ve bu sezon yine UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'ın Türk Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçlarının takip etmek isteyen sarı-kırmızılı taraftar için kombineler genel satışa çıktı. Kombine biletlerinin Passo.com.tr, Beyoğlu GS Store ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu kombine satış ofislerinden genel satışa çıktığı ifade edildi. Kombineleri sadece Galatasaray logolu Passolig kartları olan taraftalar alabilecek.

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı maçların 2019-2020 sezonundaki kombine fiyatları şöyle:

"7 bin 500 TL, 6 bin 500 TL, 6 bin TL, 5 bin TL, 4 bin TL, 3 bin 250 TL, 2 bin 600 TL, bin 700 TL ve bin 500 TL." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:33 Kaynak: İHA
Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray, Spor
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