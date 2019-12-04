Galatasaray'da Nzonzi'nin rakamları dibe vurdu

Fransız ön libero oynadığı son 6 maçın 3'ünü hiç top kapmadan tamamladı. Nzonzi'nin sezon istatistiği ise maç başına 1.3 top kapma oldu.



Michael Seri, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina ve Florin Andone'yi sezon sonuna kadar kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bu isimlerden beklediği verimi alamadı. 5 oyuncu için 3.8 milyon Euro kiralama bedeli ödeyen sarı-kırmızılılar, sözleşmelere sezon sonu için geçerli 58 milyon Euro satın alma opsiyonu koydurmuştu. Ancak kiralıkların performansı vasatı aşamadı.





Galatasaraylı kimliğiyle tanınan Masterchef Mehmet Yalçınkaya, sarı-kırmızılı takımın sezonunu yorumladı...



