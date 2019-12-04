Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Nzonzi'nin rakamları dibe vurdu
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Galatasaray'da Nzonzi'nin rakamları dibe vurdu

6 saat önce

Fransız ön libero oynadığı son 6 maçın 3'ünü hiç top kapmadan tamamladı.

Galatasaray'da Nzonzi'nin rakamları dibe vurdu, System.String[]

Fransız ön libero oynadığı son 6 maçın 3'ünü hiç top kapmadan tamamladı. Nzonzi'nin sezon istatistiği ise maç başına 1.3 top kapma oldu.


Michael Seri, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina ve Florin Andone'yi sezon sonuna kadar kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bu isimlerden beklediği verimi alamadı. 5 oyuncu için 3.8 milyon Euro kiralama bedeli ödeyen sarı-kırmızılılar, sözleşmelere sezon sonu için geçerli 58 milyon Euro satın alma opsiyonu koydurmuştu. Ancak kiralıkların performansı vasatı aşamadı.


Galatasaraylı kimliğiyle tanınan Masterchef Mehmet Yalçınkaya, sarı-kırmızılı takımın sezonunu yorumladı...


Emre Mor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:30 
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