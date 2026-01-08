Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda Roeselare'yi 3-0 Yendi - Son Dakika
Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda Roeselare'yi 3-0 Yendi

08.01.2026 00:19
Galatasaray Daikin, 2026 CEV Kupası'nda Darta Bevo Roeselare'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti.

SALON: REO Arena

HAKEMLER: Zdenek Grabovsky, Serena Salvati

DARTA BEVO ROESELARE: Luyten, Flament, Deleu, Blenckers, de Leeuw, Wallaeys, de Paepe, Hoste, Wouters, Vanderschommen (L)

GALATASARAY DAİKİN: Frantti, Eylül Akarçeşme Yatgın (L), Grobelna, Wang, Timmerman, Naz Aydemir Akyol, Bongaerts, Carutasu, Lukasik

SETLER: 15-25, 22-25, 14-25

SÜRE: 69 dakika (21', 27', 21')

Galatasaray Daikin, 2026 CEV Kupası 8'li Finaller Turu ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Darta Bevo Roeselare takımını 3-0 mağlup etti. Bu karşılaşmanın rövanşı 14 Ocak'ta İstanbul'da oynanacak. Galatasaray'ın turu geçebilmesi için ikinci karşılaşmada kazanacağı en az iki set veya her türlü galibiyet yeterli olacak.

Kaynak: DHA

