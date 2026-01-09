Galatasaray, Emlak Konut'u Geçti!

Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde Emlak Konut'u 66-64 yenerek finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi olan Galatasaray Çağdaş Faktoring'in başantrenörü Fırat Okul, "Bizim de amacımız zaten finale kalıp bu derbiyi oynamaktı." dedi.

Maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Okul, maçın çok büyük bir mücadeleye sahne olduğunu söyledi.

Ligde Emlak Konut maçını kaybettiklerini hatırlatan Okul, "Onun da rövanşını almak istiyorduk. Ama bugün en zor yoldan oyuncularım bunu başardı. Maçın sonunda kazanmak çok değerliydi. Hangi yoldan olursa olsun kazanmak çok değerliydi. Sonunda inancımızı kaybetmedik. Ne kadar geriye düşsek de kazanmayı bildik. Bugün dış şutlar girmeyince gerçekten sıkıntıya girdik. Maç bir anda 20 sayıya da gidebilirdi. 9-10 sayılık bir fark yakalamıştık. Ama rahat şutları kaçırınca işler istediğimiz gibi gitmedi. Oyun bizim adımıza krize girdi." diye konuştu.

Okul, maçı kazanmanın önemli olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

"Amacımıza ulaştık. Finali de hep beraber izleyeceğiz. Bizim de amacımız zaten finale kalıp bu derbiyi oynamaktı. Fenerbahçe tabii ki güçlü bir rakip. Ama biz de iyi bir kadroyuz. Güçlü bir takımız. Oyuncularım o gün herhalde benim tarafımdan bir motivasyona ihtiyaç duymayacaklardır. Ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır diye düşünüyorum."

Sarı-kırmızılı oyuncu Elif Bayram ise zor bir mücadele olduğunu anlatarak şunları konuştu:

"Üçlüklerde her zaman attığımız gibi maalasef atamadık ama böyle günlerde de kazanmayı bilmemiz lazım ve bugün bunu başardığımız için mutluyuz. Emlak Konut'u da tebrik ediyorum. Gayet iyi bir mücadele sergiledi. Şimdi finalde Fenerbahçe'yle eşleşeceğiz. Umarım güzel bir basketbol seyredip kupayı alan taraf biz oluruz. Böyle maçları oynamaya oyuncu olarak hep hazırız. Böyle maçlar için aslında kariyerimizi devam ettiriyoruz. Heyecanımızla her şekilde mücadele etmek istiyoruz o an sahada. Hiçbir motivasyona ihtiyacımız yok."