Galatasaray Fenerbahçe\'yi Süper Kupa Finalinde Karşılıyor

GALATASARAY, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 18.45'te başlayan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetti. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde oynanan Trabzonspor maçının ilk 11'ine göre Fenerbahçe derbisinde 3 değişikliğe gitti. Trabzonspor karşılaşmasında oynayan Uğurcan Çakır, Gabriel Sara ve İlkay Gündoğan, Fenerbahçe mücadelesinde forma giymedi. Bu oyuncuların yerine Okan Buruk; Günay Güvenç, Mario Lemina ve Lucas Torreira'yı sahaya sürdü.

Kaleyi Günay Güvenç'e emanet eden Buruk, savunma dörtlüsünü Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı'dan oluşturdu. Orta ikilide Mario Lemina ve Lucas Torreira'yı görevlendiren 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, sağ kanatta Leroy Sane ve sol kanatta ise Barış Alper Yılmaz'ı sahaya sürdü. Forvet arkasında Yunus Akgün'ü oynatan Okan Buruk, en ileri uçta ise Mauro Icardi'yi görevlendirdi.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine şu ilk 11'le çıktı:

"Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi."

SARI-KIRMIZILI EKİPTE 3 EKSİK

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine 3 oyuncusundan mahrum çıktı. Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımlarında görev yapan Nijeryalı Victor Osimhen ile Senegalli Ismail Jakobs ve sakatlığı devam eden Fildişi Sahilli Wilfried Singo, Galatasaray'ın derbideki eksikleri oldu.

DAVINSON SANCHEZ DALYA DEDİ

Galatasaray'ın 29 yaşındaki Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez, Fenerbahçe maçıyla birlikte sarı-kırmızılı formayla 100'üncü maçına çıktı. Süper Lig'de 69, UEFA Avrupa Ligi'nde 11, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10, Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 ve Turkcell Süper Kupa'da 2 olmak üzere toplam 100 maçı geride bırakan Kolombiyalı savunmacı, 9 kez gol sevinci yaşarken 4 de asist yaptı. Galatasaray kariyerinde dalya diyen 29 yaşındaki tecrübeli savunmacı, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 2, Ziraat Türkiye Kupası ile Turkcell Süper Kupa'da da 1'er kez kupa sevinci yaşadı.

MAURO ICARDI REKOR İÇİN SAHADA

Galatasaray'ın 32 yaşındaki Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, efsane isim Gheorghe Hagi'nin rekorunu geçmek için sahaya çıktı. Victor Osimhen'in yokluğunda Fenerbahçe karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Arjantinli santrfor, mücadelede 2 gol atması durumunda Galatasaray tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcu olacak. Galatasaray'ın Rumen efsane futbolcusu Gheorghe Hagi, 192 maçta 72 golle bu ünvanın sahibi olarak yer alırken, Mauro Icardi'nin ise 111 maçta 71 golü bulunuyor.

FİNALDE KALEYİ GÜNAY GÜVENÇ KORUDU

Sarı-kırmızılarda Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye karşı kaleyi 34 yaşındaki tecrübeli Günay Güvenç korudu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un daha çok kupa ve finallerde görev verdiği deneyimli eldiven, Uğurcan Çakır yerine kalede görev yaptı. Günay Güvenç, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'a karşı da kalede yer almıştı.