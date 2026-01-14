Galatasaray Fethiyespor'u 2-1 Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray Fethiyespor'u 2-1 Geçti

Galatasaray Fethiyespor\'u 2-1 Geçti
14.01.2026 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okan Buruk, golleri kaçırdıklarını ancak Fethiyespor'u mağlup ettiklerini belirtti.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında konuk olduğu Fethiyespor'u 2-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, "Girdiğimiz pozisyonları atamadık. Penaltı kaçtı. Çok fazla gol kaçtı. Maçın son bölümünde Fethiyespor'un yaptığı savunmayı aşmayı başardık." dedi.

Okan Buruk, müsabakanın ardından Fethiye İlçe Stadyumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tribünden düşerek yaralanan taraftara geçmiş olsun dileğinde bulunan Buruk, kendilerini iyi bir şekilde misafir eden Fethiye halkına ile karşılaşmayı soğuk havaya rağmen takip eden taraftara teşekkür etti.

Rakiplerinin iyi savunma yaptığını ve golü bulmakta zorlandıklarını aktaran Buruk, "Girdiğimiz pozisyonları atamadık. Penaltı kaçtı. Çok fazla gol kaçtı. Maçın son bölümünde Fethiyespor'un yaptığı savunmayı aşmayı başardık. 2 golle öne geçtik. Son dakikalarda yediğimiz golle sahadan 2-1 galip ayrıldık. Bir yandan oyuncularımızın maçı kazanması için çaba sarf ettik bir yandan da yaptığım değişikliklerle 4 gün sonraki önemli lig maçı ve Şampiyonlar Ligi maçı öncesi oyuncularımı korumaya çalıştım." diye konuştu.

Skoru fazla düşünmeden oyuncu değişiklikleri yapmak zorunda kaldığını dile getiren Buruk, karşılaşmanın genel olarak güzel geçtiğini ifade etti.

Bir gazetecinin Singo'nun sakatlığıyla ilgili sorusu üzerine Buruk, şöyle konuştu:

"Singo'nun uzun bir sakatlık dönemi oldu. En risksiz bir şekilde sahaya döndürmek istedik. Devre arası da onun en güçlü şeklilde dönmesi için fırsat oldu. Bu hafta takımla antrenmanlara yavaş yavaş başlayacağını düşünüyoruz. Durumuna göre Gaziantep maçında her şey iyi giderse kadrodaki oyunculardan biri olabilir. Atletico Madrid maçına hazır hale getirmeyi istiyoruz."

Icardi'nin performansından memnun olduğunu anlatan Buruk, maç oynama süresinin artması için 90 dakika sahada tuttuğunu belirtti.

"Uğurcan, cumartesi günü sahada olacak"

Okan Buruk, bir gazetecinin "Uğurcan ile ilgili spekülasyonlar var, durumu nedir?" şeklindeki sorusunu şöyle yanıtladı:

"Süper Kupa'da bir maç Günay bir maç Uğurcan'ı oynatmak için planlama yapmıştık. Oyuncularımız hep oynamayı istiyor. Hepsi bizim için çok önemli ve değerli. Bütün oyunculara bu süreleri veriyoruz. Fenerbahçe finaline Günay'la başladık. Biz bu maçları paylaştırmak istedik 2 oyuncumuza. Bunun dışında bir şey yok. Konuşulan, yazılan, anlatılanlara çok fazla önem vermemek gerekiyor. Bugün de buraya getirmedik çünkü cumartesi günü oynayacağımız maçta Uğurcan oynayacak. Bir kaleci antrenörümüz ile İstanbul'da bıraktık. Kaleci hocamızla orada çalışıyor. Uğurcan, cumartesi günü sahada olacak."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Fethiyespor, Galatasaray, Okan Buruk, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Fethiyespor'u 2-1 Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MEB 81 ile yazı gönderdi Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Batman’da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı Batman'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı
ABD’li senatörden Hamaney’in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin ABD'li senatörden Hamaney'in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin
Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi
Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646’ya yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

23:30
Okan Buruk beklenen müjdeyi maç sonunda verdi: Paraya bakmadan getireceğiz
Okan Buruk beklenen müjdeyi maç sonunda verdi: Paraya bakmadan getireceğiz
22:32
Galatasaray, Fethiyespor’u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
Galatasaray, Fethiyespor'u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
21:44
Trump, İran’ın yeni liderini belirledi bile Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
21:18
Fethiye’de inanılmaz anlar Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
Fethiye'de inanılmaz anlar! Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
21:12
Vedat Milor’dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
20:47
Skandal iddia Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nda görev yapmış
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 00:42:37. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray Fethiyespor'u 2-1 Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.