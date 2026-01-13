Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Fethiyespor, sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Sallai penaltı noktası üzerinden sağ ayağıyla gelişine sert vururken top üst direkten döndü.
73. dakikada sağ taraftan Barış Alper'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Abdülkerim'in kafa vuruşunda top kaleci Arda'nın üzerinden ağlarla buluştu. 0-1
80. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Mauro Icardi sol ayağıyla ortayı yaptı. Arka direkte bulunan Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden filelere gitti. 0-1
90. dakikada hızlı gelişen hücumda sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ramazan'ın ortasında Uğur Ayhan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2
Stat: Fethiye
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Erkan Akbulut, Murat Temel Çimen
Fethiyespor: Arda Akbulut, Berat Satır, Oğuz Yılmaz, Şahan Akyüz, Berkay Can Değirmencioğlu (Ulaş Zengin dk. 76), Ali Mert Aydın, Samet Asatekin (Muhammet Raşit Yöndem dk. 82), Cihan Kazan (Uğur Ayhan dk. 76), İrfan Akgün, Melih Okutan (Yusuf Türk dk. 60), Muhammet Enes Erdem (Ramazan Çevik dk. 60)
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Serdarcan Eralp, Arda Yakup Yılmaz, Yusuf Efe Çağlar, Serkan Yıldız
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez (Yunus Akgün dk. 70), Arda Ünyay (Abdülkerim Bardakcı dk. 9), Kazımcan Karataş, Gökdeniz Gürpüz (Roland Sallai dk. 46), Mario Lemina (Barış Alper Yılmaz dk. 46), Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Eren Elmalı (Ada Yüzgeç dk. 86), Mauro Icardi
Yedekler: Batuhan Ahmet Şen, Necati Oğulcan Yançel, Yusuf Dağhan Kahraman, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Abdülkerim Bardakcı (dk. 73), Barış Alper Yılmaz (dk. 80) (Galatasaray), Uğur Ayhan (dk. 90) (Fethiyespor) - MUĞLA
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Fethiyespor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?