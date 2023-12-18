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Galatasaray'ın rakibi kim oldu? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi play-off maçlarını ne zaman oynayacak? - Son Dakika
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Galatasaray'ın rakibi kim oldu? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi play-off maçlarını ne zaman oynayacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag oldu. Peki, Galatasaray UEFA Avrupa Ligi play-off maçlarını ne zaman oynayacak?

Galatasaray\'ın rakibi kim oldu? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi play-off maçlarını ne zaman oynayacak?
18.12.2023 - 20:36,
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Galatasaray'ın rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag oldu. Peki, Galatasaray UEFA Avrupa Ligi play-off maçlarını ne zaman oynayacak? Detaylar...

GALATASARAY'IN RAKİBİ BELLİ OLDU?

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag oldu. Temsilcimiz Galatasaray ilk maçını sahasında oynayacak.

MAÇLAR NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları 15 Şubat'ta, ikinci maçları ise 22 Şubat'ta oynanacak. Galatasaray ilk maçı sahasında oynayacak.

Eşleşmeler şu şekilde;

  • Galatasaray-Sparta Prag
  • Feyenoord-AS Roma
  • Milan-Rennes
  • Lens-Freiburg
  • Young Boys-Sporting
  • Benfica-Toulouse
  • Braga-Karabağ
  • Shakhtar Donetsk-Marsilya
Galatasaray'ın rakibi kim oldu? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi play-off maçlarını ne zaman oynayacak?
Onur BAYRAM
Sondakika.com - Soğuk Haber
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SON DAKİKA: Galatasaray'ın rakibi kim oldu? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi play-off maçlarını ne zaman oynayacak? - Son Dakika
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