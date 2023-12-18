Galatasaray\'ın rakibi kim oldu? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi play-off maçlarını ne zaman oynayacak?

Galatasaray'ın rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag oldu. Peki, Galatasaray UEFA Avrupa Ligi play-off maçlarını ne zaman oynayacak? Detaylar...

GALATASARAY'IN RAKİBİ BELLİ OLDU?

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag oldu. Temsilcimiz Galatasaray ilk maçını sahasında oynayacak.

MAÇLAR NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları 15 Şubat'ta, ikinci maçları ise 22 Şubat'ta oynanacak. Galatasaray ilk maçı sahasında oynayacak.

Eşleşmeler şu şekilde;