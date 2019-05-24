Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında olay çıkartan 2 kişiye gözaltı

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında olay çıkartan 2 kişiye gözaltı

8 saat önce

Samsun'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında sarı-kırmızılı taraftarlara bıçak çekip hakaret ettiği iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında olay çıkartan 2 kişiye gözaltı, System.String[]
Samsun'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında sarı-kırmızılı taraftarlara bıçak çekip hakaret ettiği iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nde 19 Mayıs gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak için bir araya gelen taraftarlara bıçak çekerek dağılmaları yönünde tehditler savurdukları iddia edilen S.K. Samsun'un Bafra ilçesinde, O.B. ise İlkadım ilçesinde yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:21 Kaynak: İHA
Samsun, Galatasaray, 3. Sayfa
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