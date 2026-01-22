Galatasaray Maç Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
Galatasaray Maç Hazırlıklarına Başladı

22.01.2026 15:30
Galatasaray, Karagümrük maçı için antrenman yaptı, yarınki idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

GALATASARAY, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Topla ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: DHA

