Spor

Galatasaray, Sacha Boey'i Kiraladı

06.02.2026 02:45
Galatasaray, Bayern Münih'ten Sacha Boey'i 2025-2026 sezonu için kiraladığını açıkladı.

(İSTANBUL) - Galatasaray, Bayern Münih forması giyen Sacha Boey'in 2025-2026 sezonunun kalan bölümü için satın alma opsiyonlu olarak kiralandığını açıkladı.

Galatasaray Spor Kulübü, Alman ekibi FC Bayern München'de forma giyen profesyonel futbolcu Sacha Boey'in geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, transferi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla kamuoyuna bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, transferin satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, satın alma opsiyonunun Galatasaray'ın tek taraflı ve yazılı talebine bağlı olduğu vurgulanarak, bu talep olmadan herhangi bir yükümlülük doğmayacağı ifade edildi.

Kiralama bedeli 500 bin Euro

Söz konusu anlaşma kapsamında Galatasaray'ın, Sacha Boey'in kulübü Bayern Münih'e net 500 bin Euro geçici transfer ücreti ödeyeceği bildirildi. Bu bedelin, futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan bölümü için geçerli olduğu kaydedildi.

Oyuncuya 1,75 milyon Euro garanti ücret

Açıklamaya göre, Sacha Boey'e 2025-2026 sezonu için net 1 milyon 750 bin Euro garanti ücret ödenecek. Bu ücretin, sözleşme şartları doğrultusunda futbolcuya sezon boyunca verileceği belirtildi.

Boey yeniden Galatasaray'da

Daha önce Galatasaray formasıyla başarılı bir performans sergileyen Sacha Boey'in yeniden sarı-kırmızılı takıma katılması, taraftarlar arasında da büyük heyecan yarattı.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroya dahil edilen Boey'in, sezonun kalan bölümünde takımın savunma hattına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Bayern Münih, Galatasaray, Sacha Boey, Futbol, Spor, Son Dakika

23:36
