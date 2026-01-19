Galatasaray Şampiyonlar Ligi\'ne Hazırlanıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Victor Osimhen, bugünkü antrenmanda takımla çalıştı.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 13.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL
