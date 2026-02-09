Gap Şelalesi'ne Doğa Yürüyüşü - Son Dakika
Gap Şelalesi'ne Doğa Yürüyüşü

09.02.2026 16:29
Mardin'de 50 doğa sporcusu, 2 yıl aradan sonra Gap Şelalesi'ne yürüyüş düzenledi.

MARDİN'in Derik ilçesinde 30'u kadın 50 doğa sporcusu, 2 yıl aradan sonra yeniden akmaya başlayan Gap Şelalesi'ne doğa yürüyüşü düzenledi.

Derik Bakur Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Tarık Ayebe'nin koordinasyonunda; Diyarbakır Tigris Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü ile Mardin Dağcılık Doğa Arama ve Kurtarma Spor Kulübü üyelerinden oluşan 30'u kadın 50 sporcu, sabah erken saatlerde ilçeden 8 kilometre uzaklıktaki kırsal Söğütözü Mahallesi'nde bulunan Söğütözü kraterinde doğa yürüyüşü yaptı.

Buradaki yürüyüşün ardından sporcular, Gap Şelalesi Tabiat Parkı'nda 2 yıl aradan sonra yeniden akmaya başlayan ve ilçe dışından da ziyaretçilerin ilgi gösterdiği Gap Şelalesi'ne kadar yürüdü. Katılımcılar, bölgede fotoğraf çekti.

Tigris Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ali Alioğlu, Diyarbakır'dan geldiklerini belirterek, sağlıklı ve hareketli yaşamı teşvik etmek ve bölgenin tanıtımına katkı sunmak istediklerini söyledi.

Mardin Dağcılık Doğa Arama ve Kurtarma Spor Kulübü üyesi Hemşire Gülay Akşahin (50) ise uzun yıllardır dağcılıkla uğraştığını ifade ederek, doğa yürüyüşlerinin stres ve depresyon için faydalı olduğunu, özellikle kadın katılımının yüksek olmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Derik Bakur Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Tarık Ayebe de farklı illerden gelen kulüplerle birlikte Söğütözü Grekod mevkiinden yürüyüş yaparak Gap Şelalesi'ne ulaştıklarını belirtti. Mardin Dağcılık Doğa Arama ve Kurtarma Spor Kulübü yöneticisi Lazgin Lazginoğlu ise bölgenin doğal güzelliklerini tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Kaynak: DHA

Gap Şelalesi'ne Doğa Yürüyüşü
