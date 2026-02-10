GAP UTAEM'den İleri Tarım Eğitimleri - Son Dakika
GAP UTAEM'den İleri Tarım Eğitimleri

GAP UTAEM\'den İleri Tarım Eğitimleri
10.02.2026 14:41
GAP UTAEM, dijital tarım uygulamaları eğitim programları düzenleyerek verimliliği artırmayı hedefliyor.

GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezince (UTAEM), "İleri Tarım Uygulamaları" ve "Hassas Tarım Uygulamaları" kapsamında eğitim programları düzenlendi.

GAP UTAEM'den yapılan açıklamada, merkezin tarımda dijital dönüşümü desteklemek ve saha uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla yaptığı eğitim faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile GAP UTAEM'in ortaklığında yürütülen "Toprakta Dijital Ayak İzi Projesi" kapsamında "İleri Tarım Uygulamaları" ve "Hassas Tarım Uygulamaları" eğitimlerinin verildiği ifade edilen açıklamada, eğitimlerde katılımcılara dijital tarım teknolojileri, veri temelli karar destek sistemleri, uzaktan algılama, sensör teknolojileri, akıllı tarım ekipmanları ve sürdürülebilir üretim yaklaşımlarının ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAP UTAEM Müdürü Kudret Berekatoğlu, kurumun eğitim ve araştırma faaliyetlerinin birbirini tamamlayan iki temel unsur olduğunu belirtti.

"Tarımda verimlilik artışı ve doğal kaynakların korunması, modern teknolojilerin üretim süreçlerine entegrasyonu ile mümkündür." diyen Berekatoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kurum olarak yürüttüğümüz bu eğitimler, dijital tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına ve araştırma çıktılarının sahaya aktarılmasına önemli katkı sağlamaktadır. GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile yürüttüğümüz iş birliği, bölge tarımının geleceği açısından büyük değer taşımaktadır. Daha önce kurumumuz bünyesinde TÜBİTAK Proje Hazırlama Eğitimi ve Avrupa Birliği Proje Hazırlama Eğitimi de gerçekleştirilmiş olup, ulusal ve uluslararası projelerin geliştirilmesine büyük önem verilmektedir. GAP UTAEM olarak hem araştırma üretmeye hem de bu araştırmayı güçlü insan kaynağıyla desteklemeye kararlıyız."

Berekatoğlu, kurumlarının çalışma alanına giren 11 ilde eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda ilk saha eğitimimizi bu ay Diyarbakır'da gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bağlı illerde ziraat odaları, önder çiftçiler ve il tarım ve orman müdürlükleri başta olmak üzere paydaşlarımız ziyaret edilerek, yürüttüğümüz çalışmalar tanıtılıp, bilgi ve deneyim paylaşımı artırılacaktır."

Proje koordinatörü Hüseyin Acar da eğitimlerin tarımda dijitalleşme sürecine katkısına değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"'Toprakta Dijital Ayak İzi Projesi' ile amacımız, tarımda veri temelli yönetim anlayışını yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir üretim modellerinin benimsenmesini desteklemektir. Gerçekleştirilen eğitimlerle araştırmacılarımızın ve teknik personelimizin hassas tarım teknolojileri konusundaki bilgi ve becerileri güçlendirilmiş, sahaya aktarılabilecek önemli bir bilgi birikimi oluşturulmuştur."

Kaynak: AA

