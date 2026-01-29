Garaj Günleri Şanlıurfa\'da Başlıyor

CARNAVAL Group tarafından ilk kez düzenlenecek olan Garaj Günleri, 30 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında Şanlıurfa Novada AVM'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Etkinlik kapsamında Marka Shop ( Beymen, Levi's, Vans, Only, Fabrika, Aeropostale, İpekyol, Lee, The North Face, Jack & Jones, Network, Wrangler, Kappa, Nautica, David Jones,) Tudors, Uptown, Hakke, Joy in Joy, Rodi Jeans (Danger, FBI, Bigdart, Polo Milano), Madam Coco, Esse, Luminarc, Esma Sayan, Abiyu Shoes ve Carnaval Wear gibi birçok marka aynı çatı altında buluşacak.

Giyimden ayakkabıya, aksesuardan ev ürünlerine kadar her bütçeye uygun binlerce ürünün yer alacağı etkinlikte, özel indirimler ve avantajlı fiyatlar sunulacak. 'Carnaval Group Garaj Günleri', Şanlıurfalı alışveriş severlere geniş ürün yelpazesiyle cazip fırsatlar sunmayı hedefliyor.

Carnaval Group Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sarı, "Bu tür etkinliklerimize Türkiye genelinde devam edeceğiz; hedefimiz bu yönde" dedi.