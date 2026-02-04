Garanti Bankası 2025 Finansal Sonuçlarını Açıkladı

Türkiye Garanti Bankası 2025 yılı finansal tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide finansal tablolarına göre yıllık net karı 111 milyar 262 milyon 197 bin TL oldu.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 31 Aralık 2025 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide finansal tablolarına göre yıllık net karı 111 milyar 262 milyon 197 bin TL oldu. Aktif büyüklüğü 4 trilyon 547 milyar 773 milyon 680 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 3 trilyon 489 milyar 856 milyon 517 bin TL'ye ulaştı. Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA'nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı, yüzde 69.1 ile müşteri mevduatları oluşturmaya devam etti. Müşteri mevduat tabanı yıllık yüzde 50.0 büyüme ile 3 trilyon 143 milyar 896 milyon 697 bin TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 17.5, özkaynak karlılığı yüzde 29.1, aktif karlılığı ise yüzde 2.9 seviyelerinde gerçekleşti.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten şunları söyledi: "2025, küresel ve yerel ölçekte para politikasında dezenflasyon hedefleriyle uyumlu bir normalleşme sürecinin kademeli olarak hayata geçirildiği, bankacılık sektörü açısından ise disiplinli ve güçlü bir stratejik duruş gerektiren bir yıl oldu. Yıl boyunca ekonomi yönetiminin kararlı yaklaşımı sayesinde enflasyonla mücadelede somut bir ilerleme kaydedilirken, bu süreçte para politikası adımları temkinli ve kontrollü bir çerçevede şekillendi.

Bankacılık sektörü yıl boyunca, ekonomideki dengelenme sonuçlarını hissetmeye devam etti. TL mevduatla ilgili düzenlemelerin etkisiyle politika faizinin üzerinde seyreden mevduat maliyetleri bilanço yönetiminde bankalar için temel unsur oldu. Kredilerde büyüme, regülasyonun belirlediği alanlardaki limitler dahilinde kaldı.

Böyle bir dönemde banka olarak etkin yönetim ve bilanço dayanıklılığımızı bir kez daha ortaya koyduk ve istikrarlı performansımızı sürdürdük. 2025'te konsolide aktif büyüklüğümüz 4,5 trilyon TL'nin üzerine çıkarken, TL kredi büyüklüğümüz 1,7 trilyon TL'ye ulaştı. TL kredilerdeki geleneksel liderliğimizi bu yıl da pazar payı alarak güçlendirirken, portföyümüzün bireysel-tüzel dengesini istikrarlı biçimde gözetmeye devam ettik. Bireysel kredi hacminde açık ara liderliğimizi, tüm ürün gruplarında pazar payı kazanarak daha da pekiştirdik. TL tüzel nakdi ve gayri nakdi kredi toplamında ise, reel sektörün en büyük destekçisi olan özel banka rolümüzü sürdürdük. Ödeme sistemleri, stratejik olarak ayrıştığımız ve uzun vadeli değer oluşturduğumuz alanlardan biri olmaya devam etti. Fonlama tarafında müşteri kaynaklı ve tabana yaygın fonlama yapımız sayesinde bilanço yönetiminde sürdürülebilirliği başarıyla sağladık. Toplam müşteri mevduatımız 3 trilyon TL'nin üzerine çıkarken, diğer fonlama kaynaklarımızı da çeşitlendirdik. 2025'te başarıyla tamamladığımız iki yeni işlemle birlikte, son iki yılda gerçekleştirdiğimiz sermaye benzeri tahvil ihraçlarının toplam tutarını 2,45 milyar ABD dolarına ulaştırarak, son yılların en yüksek sermaye benzeri tahvil ihracını gerçekleştiren banka olduk. Bu adımlar, sermaye yapımızı daha da güçlendirirken; uzun vadeli büyüme stratejimizi destekleyecek güçlü bir finansal temel oluşturdu."

Bankanın müşteri odaklı stratejisine ve dijitalleşme vizyonuna dikkat çeken Akten, "2025'te Radikal Müşteri Perspektifimiz ile tüm süreçlerimizi müşterilerimizin gözünden yeniden tasarlamaya ve sunmaya devam ettik. Bu çalışmalar sayesinde BBVA Grubu içinde Türkiye, örnek ülke olarak gösterildi. Sahadaki özverimizin ve insan odaklı yaklaşımımızın global ölçekte değer bulduğunun güçlü bir göstergesi oldu. Bu dönüşümde yapay zeka kritik bir rol oynuyor. Üretken yapay zekayı hizmetlerimizin merkezine entegre ederek sezgisel ve empatik bankacılık deneyimini yeniden tasarlıyoruz. 2025 yılında üretken yapay zeka ile yeniden tasarladığımız ve yeni nesil bir bankacılık deneyiminin öncüsü dijital asistanımız UGİ; son bir yılda 73 milyondan fazla sohbet gerçekleştirerek 8 milyondan fazla müşteriye destek sundu. World Finance Digital Banking Awards 2025'te, Türkiye'nin 'Bireysel Bankacılıkta En İyi Dijital Banka've 'En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması' ödüllerinin sahibi olduk. Bu ödüllere layık görülmemizi, dijital bankacılığı yalnızca teknoloji yatırımı olarak değil, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran bütüncül bir deneyim olarak ele alışımızın bir sonucu olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

Sürdürülebilirlik alanında atılan stratejik adımları da vurgulayan Akten, "Sürdürülebilir finansmanı stratejimizin merkezine alarak, 2025'te çevresel ve toplumsal etkiyi odağa alan projelere kaynak sağlamayı sürdürdük. Mavi ve yeşil finansman alanlarındaki öncülüğümüzü yeni ürünlerle pekiştirirken, Türkiye'nin ilk Biyoçeşitlilik ve Mavi Temalı Tahvilini ihraç ederek önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktık. Uluslararası Piyasalardan Farklı Vadelerde Sürdürülebilir Borç Finansmanı Çerçevesiyle Uyumlu Sendikasyon Kredisi sağladık. Antalya-Alanya Otoyolu Projesi için sağlanan 1,7 milyar EUR tutarındaki finansmanda kredi vadesi boyunca 'Sürdürülebilirlik Koordinatörü' olarak görev alarak, Türkiye'de kurumsal bir şirkete sağlanmış en büyük sürdürülebilirlikle bağlantılı kredi işlemlerinden birine imza attık" diye konuştu.

Akten, sözlerini şu şekilde tamamladı: "2025, sadece finansal performans açısından değil; vizyonumuzu hayata geçirme yolunda stratejik ve kültürel derinlik kazandığımız bir yıl oldu. Müşteriyle birlikte büyümeye dayalı iş modelimiz, güçlü sermaye yapımız ve uzun vadeli değer üretimine odaklı yaklaşımımızla sektördeki öncü konumumuzu pekiştirdik. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve bize güvenen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Hesap dönemine ait faaliyet sonuçlarına ilişkin özet finansal bilgiler şöyle açıklandı:

Ortalama aktif karlılığı yüzde 2,9 oldu.

Ortalama özkaynak karlılığı yüzde 29,1 seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 3 trilyon 489 milyar 856 milyon 517 bin TL oldu.

Toplam canlı krediler. TL krediler ve YP krediler pazar payları sırasıyla yüzde 11,3, yüzde 12,7 ve yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti.

Yılbaşından bu yana toplam müşteri mevduatları yüzde 50,0 büyüdü ve pazar payı yüzde 10,4 seviyesine geldi.

Vadesiz müşteri mevduatların. toplam müşteri mevduatları içindeki payı %41 olarak gerçekleşti.

Sermaye yeterlilik oranı yüzde 12,16 olan yasal limitlerin üzerinde yüzde 17,5 seviyesinde gerçekleşti.

Donuk alacak oranı yüzde 3,1 seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL