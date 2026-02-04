Garanti BBVA'dan Sürdürülebilir ATM - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Garanti BBVA'dan Sürdürülebilir ATM

Garanti BBVA\'dan Sürdürülebilir ATM
04.02.2026 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atık ve hurdalardan üretilen yenilenebilir enerjiyle çalışan ATM, sürdürülebilir kurum kültürünü sembolize ediyor.

Atık ve hurdalardan üretilen, enerjisini yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan alan özel tasarım ATM, Garanti BBVA'da çalışanların yenilikçi fikirlerinin nasıl somut projelere dönüştüğünün ve sürdürülebilirliğin kurum kültürünün doğal parçası haline gelişinin bir sembolü niteliğinde.

Dünya, kaynakların giderek azaldığı ve bu azalışın küresel ekonomileri, tedarik zincirlerini ve yaşam biçimlerini doğrudan etkilediği yeni bir döneme girerken, sürdürülebilirlik artık yalnızca çevresel bir başlık değil; iş yapış biçimlerini kökten dönüştüren bir zorunluluk haline geliyor. Garanti BBVA, bu dönüşümü yalnızca stratejileriyle değil, kurum kültürünün içinden doğan yenilikçi fikirlerle de desteklemeyi sürdürüyor.

Bu yaklaşımın somut örneklerinden biri, Erenköy Şubesi'ne yerleştirilen özel tasarımlı ATM oldu. Tamamı atık ve hurdadan üretilmiş malzemelerle giydirilen, enerjisinin yüzde 100'ünü yenilenebilir kaynaklardan alan bu ATM, bir Garanti BBVA çalışanının küçük bir fikriyle başlayan anlamlı bir dönüşüm hikayesinin ürünü. ATM'nin kabini, bankanın farklı şube ve merkezlerinden toplanan atık ve hurdalardan elde edilen malzemelerle hazırlandı. Yüzeyinin yüzde 83'ü metal ve elektronik atıklardan, yüzde 8'i dönüştürülmüş kağıt ve kartondan, yüzde 4'ü ise dönüştürülmüş plastikten oluşuyor. Bir zamanlar işlevini tamamlamış parçalar, bugün milyonlarca insanın temas ettiği bir finans teknolojisi ürünü olarak yeniden hayat buluyor.

"Yenilik ve dönüşüm, kurum kültürünün içinden doğuyor"

Garanti BBVA Yetenek ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay, projeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Bankamızda sürdürülebilirliği, yalnızca stratejik bir hedef olarak değil, tüm iş yapış biçimlerimize yerleşmiş bir yaklaşım olarak ele alıyoruz. Bu ATM projesinin en kıymetli yanı, bir çalışanımızın fikriyle başlamış olması. Yeniliğin, işin içinde olup, merak ve cesaretle deneyen ekiplerle büyüdüğüne inanıyoruz. Çalışanlarımıza fikirlerini özgürce paylaşabilecekleri ve denemekten çekinmeyecekleri bir alan açtığınızda, inovasyon da doğal biçimde gelişiyor. Bu proje de, bankamızda insan odağını, üreticiliği ve sürdürülebilirliği bir araya getiren kurum kültürümüzün güçlü bir yansımasıdır."

Atıklar ekonomik ve toplumsal değere dönüşebilir

Yapılan açıklamaya göre, bankanın bu özel ATM projesi, yalnızca yenilikçi bir tasarım çalışması değil; aynı zamanda sürdürülebilirliğe bakış açısını dönüştürmeyi hedefleyen bir düşünce egzersizi olarak konumlanıyor. Atıkların yalnızca bertaraf edilmesi gereken maddeler değil, doğru fikirlerle yeni ekonomik ve toplumsal değerlere dönüşebileceğini hatırlatıyor. Banka, bu projeyle sürdürülebilirliğin, teknolojinin ve insan üreticiliğinin birlikte nasıl anlamlı bir etki oluşturabileceğini gösteriyor. Bugün sembolik bir örnek olarak hayata geçen bu ATM'nin, gelecekte daha sürdürülebilir şubelerin, daha verimli teknolojilerin ve daha kapsayıcı iş modellerinin ilham kaynağı olması hedefleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, ATM, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA'dan Sürdürülebilir ATM - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi
Diyarbakır’da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı Sonucu görmeniz lazım Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Vahdettin’e övgüler dizen öğretmenden “Cumhuriyet düşmanı“ iddialarına yanıt Vahdettin'e övgüler dizen öğretmenden "Cumhuriyet düşmanı" iddialarına yanıt
Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde ölümden dönmüş Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde ölümden dönmüş
Burak Yılmaz’dan Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret Burak Yılmaz'dan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

10:25
Dev bir marka daha Türkiye’ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
09:59
Netanyahu’nun Aliyev’e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
09:43
Bahçeli’nin görmek istemeyeceği anket
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
09:03
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
08:59
Epstein’ın malikanesinden çıkan olay isim Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
08:31
Altında 18 yıl sonra bir ilk Kimse bunu beklemiyordu
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 10:36:55. #7.11#
SON DAKİKA: Garanti BBVA'dan Sürdürülebilir ATM - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.