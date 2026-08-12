Garanti BBVA Emeklilik, iki yeni fonu yatırımcılarla buluşturuyor - Son Dakika
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Garanti BBVA Emeklilik, iki yeni fonu yatırımcılarla buluşturuyor

Garanti BBVA Emeklilik, iki yeni fonu yatırımcılarla buluşturuyor
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Garanti BBVA Emeklilik, mevcut faizsiz Altın Katılım Fonu’na ek olarak faizli Altın Emeklilik Yatırım Fonu ile Temiz Enerji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonunu portföyüne ekledi. Yeni fonlar, altın temalı ve temiz enerji seçenekleriyle fon çeşitliliğini artırıyor. Yeni fonlar, BEFAS üzerinden Garanti BBVA Emeklilik müşterilerinin yanı sıra tüm emeklilik yatırımcılarının kullanımına açıldı.

Garanti BBVA Emeklilik, artan müşteri beklentileri ve sektördeki yeni yatırım eğilimleri doğrultusunda iki yeni emeklilik yatırım fonunu portföyüne dahil etti. Altın Emeklilik Yatırım Fonu ile Temiz Enerji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu yatırımcıların erişimine açıldı.

Mevcut fon portföyünde yer alan faizsiz Altın Katılım Fonu’na ek olarak, portföyünün en az %80’ini altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yönlendiren, faiz içeren yeni Altın Emeklilik Yatırım Fonu’nu da portföyüne dahil etti. Böylece katılımcılar, yatırım tercihleri doğrultusunda altın odaklı farklı fon alternatifleri arasından seçim yapabilecek; birikimlerini çeşitlendirme ve portföylerini ihtiyaçlarına uygun şekilde şekillendirme imkânına sahip olabilecekler.

Temiz Enerji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise portföyünün en az %80’ini temiz enerji alanında faaliyet gösteren ya da bu alana hizmet sağlayan şirketlerin yerli ve yabancı hisse senetlerine yönlendirerek sürdürülebilir büyüme potansiyeline odaklanıyor.

Yeni fonlara yalnızca mevcut Garanti BBVA Emeklilik müşterileri değil, Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) üzerinden farklı emeklilik şirketlerindeki katılımcılar da erişerek sözleşmelerindeki fon dağılımlarında bu fonları seçebiliyorlar.

Bu gelişmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Nurdan Tunay Günaylı şunları söyledi: “Garanti BBVA Emeklilik olarak müşterilerimizden gelen talepleri yakından izliyor, yatırım dünyasındaki trendleri ve küresel gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Son dönemde yatırımcıların odağında yer alan altın ve temiz enerji gibi alanlarda sunduğumuz bu iki yeni fonu da bu yaklaşımımızın bir sonucu olarak hayata geçirdik. Amacımız, geniş fon yelpazemizle müşterilerimizin birikimlerini farklı temalarda değerlendirebilecekleri güçlü alternatifler sunmak ve uzun vadeli finansal hedeflerine ulaşmalarını desteklemek. Çeşitlendirilmiş portföy oluşturma imkânı sunmaya, yatırımcılarımıza daha esnek, erişilebilir ve ihtiyaçlarına yanıt veren çözümler sağlamaya devam ediyoruz.”

Garanti Bankası, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Garanti Bankası Garanti BBVA Emeklilik, iki yeni fonu yatırımcılarla buluşturuyor - Son Dakika

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