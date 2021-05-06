Garanti BBVA Mobil'e "iF Design" ödülü - Son Dakika

Garanti BBVA Mobil'e "iF Design" ödülü

06.05.2021 10:47
Garanti BBVA Mobil'e

Garanti BBVA, tasarım dünyasının saygın ödüllerinden iF Tasarım Ödülleri'nde (iF Design Award) Garanti BBVA Mobil ile "İletişim Tasarımı" kategorisinde ödül kazandı.

Garanti BBVA, tasarım dünyasının saygın ödüllerinden iF Tasarım Ödülleri'nde (iF Design Award) Garanti BBVA Mobil ile "İletişim Tasarımı" kategorisinde ödül kazandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 1954 yılından bu yana verilen iF Design Award, bu yıl 52'den fazla ülkeden yaklaşık 10 bin başvuruyla tüm zamanların en büyük IF jüri günlerine ev sahipliği yaptı. Bu yıl salgın sebebiyle dijital ortamda gerçekleşen IF Tasarım Ödülleri, 20'den fazla ülkede 98 bağımsız tasarım uzmanı tarafından değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, "Teknolojik gelişmelere bağlı olarak müşterilerimizin değişen ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda dijital kanallarımızı sürekli yeniliyoruz. Geçtiğimiz yıl da pandeminin etkisiyle Garanti BBVA Mobil'i yenileyerek kullanıcı deneyimini bir adım öteye taşıdık ve bankacılık işlemlerinin daha kolay gerçekleştirilmesini sağladık." ifadelerini kullandı.

"Müşterilerin sesini tüm tasarımların kalbine koymaya çalışıyoruz"

Mobil uygulamalarının açılış sayfasını yenilediklerini ve evden işlem yapmayı kolaylaştıran yeni özellikler eklediklerini belirten Evlioğlu, şunları kaydetti:

"Açılış sayfasına eklediğimiz 'Şubeye Gitmeden Yap' adımı sayesinde işlemlerin dijitalden nasıl yapıldığını anlatıyor ve ilgili adıma hızlıca yönlendiriyoruz. Bu sayede Garanti BBVA Mobil'i yeni deneyimleyecek bir müşterimiz, uygulamayı yardıma ihtiyaç duymadan rahatlıkla kullanabiliyor ve şubeye gitmeye ihtiyaç duymuyor. Müşterilerin finansal ihtiyaçlarına dair çözümleri her nerede iseler oradan ve kolaylıkla bulabilmeleri Garanti BBVA Mobil'in temel tasarım ilkelerinden biri. Biz de bu ilkeleri iç ekiplerimizle birlikte baştan sona titizlikle benimseyerek işimize yansıtmaya çalışıyoruz. Bu deneyimi bir 'proje' olarak görmüyoruz, müşterilerin sesini tüm tasarımların kalbine koymaya çalışıyoruz.

Bu çalışmalarımız sonucu, deneyim tasarımı ekibimiz ile kullanıcı deneyimini iyileştirme yaklaşımıyla yeniden tasarladığımız Garanti BBVA Mobil'in iF Design gibi dünya çapında bir platform tarafından ödüle layık görülmesinden büyük mutluluk duyduk. Kazandığımız her yeni ödül bizi daha iyisini yapmak için motive ediyor. Müşterilerimize daha basit, kullanışlı, kendilerine zaman kazandıran, kısa ve sorunsuz bir deneyim sunmak ve hayata geçirdiğimiz akıllı çözümlerle yaşamlarını iyileştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bundan sonra da kişiselleştirmenin öne çıktığı deneyimleri artırarak, kullanıcılarımızın günlük finansal yaşamlarını kolaylaştırmaya ve finansal sağlıklarını iyileştirmeye odaklanacağız."

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA Mobil'e 'iF Design' ödülü - Son Dakika Ekonomi


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