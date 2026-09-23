Garanti BBVA ve İTÜ ARI Teknokent\'ten teknoloji girişimcilerine finansal okuryazarlık ve yatırıma hazırlık desteği

Girişimcilik ekosisteminde yapay zekâ başta olmak üzere yeni teknolojilerin etkisiyle hızlı bir dönüşüm yaşanırken, teknoloji girişimlerinin finansal okuryazarlıklarını geliştirmeleri ve yatırım süreçlerine hazırlanmaları da giderek daha fazla önem kazanıyor. Garanti BBVA ve İTÜ ARI Teknokent iş birliğiyle 22 Eylül'de gerçekleştirilen “Ask Me Anything: Finansal Okuryazarlık ve Yatırıma Hazırlık” etkinliğinde, girişimcilik yolculuğunun finansal boyutu teknoloji girişimleri odağında ele alındı.

Etkinlikte girişimcilerin finansal okuryazarlıklarını geliştirmeleri, yatırım süreçlerine daha hazırlıklı olmaları ve büyüme yolculuklarında ihtiyaç duyabilecekleri finansal çözümleri daha iyi değerlendirebilmeleri üzerine bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleştirildi.

Teknoloji girişimcileri için bütünsel bir yaklaşım

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, etkinlikte yaptığı konuşmada finansal okuryazarlık ve yatırıma hazırlığın girişimcilik yolculuğundaki önemine dikkat çekerek, “İyi bir fikri, iyi bir teknolojiyi sürdürülebilir bir işe dönüştürmek için yalnızca ürünü değil, işin finansal tarafını da iyi yönetmek gerekiyor. Biz de Garanti BBVA olarak girişimcilere ‘Bizde ne var?’ diye değil, ‘Senin bugün neye ihtiyacın var?’ diye bakıyoruz. ‘İlerleme isteğinde yanındayız’ derken de tam olarak bunu kastediyoruz. Girişimcilere desteğimizi yalnızca finansmanla sınırlamıyor; teknoloji girişimcilerine özel hizmet modelimiz ve 2015 yılından bu yana devam eden Garanti BBVA Partners Tech programımızla ihtiyaçlarına bütünsel olarak yaklaşıyoruz. İTÜ ARI Teknokent ile iş birliğimizi de bu yaklaşımın önemli bir parçası olarak görüyoruz. ‘Birlikte yaparız’ anlayışıyla girişimcilerle bir araya gelmeyi, ihtiyaçlarını dinlemeyi, bilgi ve deneyim paylaşmayı çok değerli buluyoruz,” dedi.

Girişimcilere özel hizmet modeli

Garanti BBVA, teknoloji girişimlerinin farklılaşan nakit akışları, büyüme hızları ve finansman ihtiyaçlarından hareketle girişimcilere özel bankacılık hizmetleri sunuyor. İstanbul İstinye Park ve Ankara Bilkent şubelerinde yalnızca teknoloji girişimcilerine hizmet veren Müşteri İlişkileri Yöneticileri aracılığıyla girişimlerin ihtiyaçlarına uygun bankacılık çözümleri sunulurken, girişimlerin iş yapış biçimleri ve büyüme ihtiyaçları da yakından takip ediliyor.

Kredi Garanti Fonu iş birliğiyle hayata geçirilen Tematik Destek Programı kapsamında ise teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren ve kuruluş tarihinden itibaren en fazla üç yıl geçmiş yeni teknoloji girişimcilerine 1 milyon TL'ye, KOBİ'lere ise 10 milyon TL'ye kadar kredi imkânı veriliyor.

Girişimcilik ekosistemine yönelik Garanti BBVA Partners Tech programı kapsamında ise teknoloji girişimlerine mentorluk, eğitim, ofis alanı, iletişim ve iş geliştirme desteği sunulurken, girişimciler bankanın kurumsal bilgi birikimi ve geniş ağıyla da buluşturuluyor. 2015 yılında başlayan program kapsamında bugüne kadar yaklaşık 65 girişimin gelişim yolculuğuna eşlik edildi. Programın 10. döneminde Eriklabs, Text2Test, Rudiq, Freya ve Fraud.com desteklenen girişimler arasında yer aldı.