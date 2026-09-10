Garanti BBVA’dan Kendi Arsasına Müstakil Ev Yaptıracaklara Müstakil Ev Kredisi - Son Dakika
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Garanti BBVA’dan Kendi Arsasına Müstakil Ev Yaptıracaklara Müstakil Ev Kredisi

Garanti BBVA’dan Kendi Arsasına Müstakil Ev Yaptıracaklara Müstakil Ev Kredisi
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Garanti BBVA, kendisine ait konut imarlı arsa üzerine prefabrik, çelik konstrüksiyon veya betonarme müstakil konut yaptırmak isteyen bireysel müşterilere yönelik yeni konut kredisi çözümünü kullanıma sundu. Bu sayede, yapım sözleşmesinde yer alan inşaat bedeli mevzuat ve kredi değerlendirme koşulları çerçevesinde 120 aya varan vadelerle finanse edilebiliyor.

Garanti BBVA, müşterilerinin farklı konut edinme ihtiyaçlarına yanıt veren finansman çözümlerine bir yenisini daha ekledi. Kendi arsası üzerinde müstakil ev yaptırmak isteyen bireysel müşteriler, yapım maliyetini Garanti BBVA’nın sunduğu Müstakil Ev Kredisiyle finanse edebilecek. Prefabrik yapıların yanı sıra çelik konstrüksiyon ve betonarme konutları da kapsayan çözüm, tamamlanmış bir konutun satın alınmasından farklı olarak, müşterinin kendi arsası üzerinde inşa ettireceği konutun yapım bedelinin finansmanına imkân tanıyor.

Krediden yararlanabilmek için kredi kullanacak kişinin ipotek verilecek arsanın sahibi olması, arsa tapusunun konut imarlı statüde bulunması, mesken nitelikli yapı ruhsatının alınmış olması ve arsa sahibi ile inşaatı üstlenecek müteahhit firma arasında yapım sözleşmesi imzalanması gerekiyor. Kredi tutarı, arsa için düzenlenecek ekspertiz raporundaki değer esas alınarak yürürlükteki mevzuat ve BDDK kredilendirme oranları doğrultusunda belirleniyor ve yapım sözleşmesinde yer alan inşaat bedelini aşamıyor. Konutun kredi kullandırım tarihinden itibaren en geç 12 ay içinde tamamlanması; konut nitelikli tapu ile yapı kullanım izin belgesinin bankaya sunulması gerekiyor.

Songül Yeşilçimenli: “Konut finansmanında karşılanmamış bir ihtiyaca yanıt veriyoruz”

Garanti BBVA Konut Finansmanı Satış Müdürlüğü Direktörü Songül Yeşilçimenli, ürünün çıkış noktasına ilişkin şunları söyledi: “Müşterilerimizden ve şubelerimizden, kendi arsası üzerine müstakil konut yaptırmak isteyenlerin finansmana erişimi konusunda uzun süredir talep alıyorduk. Bu ihtiyaca yanıt veren çözümümüzü duyurduğumuz andan itibaren mevcut ve yeni müşterilerimizin yanı sıra sektör firmalarından da kısa sürede yoğun ilgi ve olumlu geri bildirim aldık. Prefabrik yapılarla sınırlı olmayan; çelik konstrüksiyon ve betonarme konutları da kapsayan bu ürünle, müşterilerimizin kendi yaşam alanlarını kurma planlarına uzun vadeli finansman desteği sunuyoruz. Konut arzının çeşitlenmesine katkı sağlayabilecek bu çözümün konut finansmanında önemli bir alternatif yaratacağına inanıyoruz.”

Müşteriler, ürüne ilişkin ayrıntılı bilgiye Garanti BBVA şubelerinden ulaşabiliyor ve kredi başvurularını şubeler üzerinden gerçekleştirebiliyor. 

Garanti Bankası, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika Garanti Bankası Garanti BBVA’dan Kendi Arsasına Müstakil Ev Yaptıracaklara Müstakil Ev Kredisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Garanti BBVA’dan Kendi Arsasına Müstakil Ev Yaptıracaklara Müstakil Ev Kredisi - Son Dakika
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