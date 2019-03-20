Garanti ile Geleceği Kodla" Ispartalı Öğrencilerle Buluştu

Garanti Bankası'nın çocukları dijital çağın gereksinimlerine daha donanımlı hazırlamaya destek olmak amacıyla 2016 yılında Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirdiği "Garanti ile Geleceği Kodla"nın yeni dönemdeki ikinci durağı Isparta oldu.

Garanti Bankası'nın çocukları dijital çağın gereksinimlerine daha donanımlı hazırlamaya destek olmak amacıyla 2016 yılında Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirdiği "Garanti ile Geleceği Kodla"nın yeni dönemdeki ikinci durağı Isparta oldu.



Çocukların dünyasını teknoloji ile zenginleştiren atölyelerde uygulanan kodlama ve robotik gibi eğlenceli eğitim içerikleri aracılığıyla, onlara günümüz için gerekli olan21.yy yetkinliklerini kazandırmayı hedefleyen "Garanti ile Geleceği Kodla" projesi, yeni dönem eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Projenin 2019 yılındaki ikinci durağı olan Isparta'da, öğretmen eğitimlerinin ardından öğrenci eğitimleri 16 – 17 Mart tarihlerinde yapıldı.



Garanti Bankası'nın dijital dönüşüm odaklı stratejisine paralel olarak Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirdiği "Garanti ile Geleceği Kodla"nın Isparta'daki eğitimlerine ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri katıldı. Çocuklar, atölyelerde birebir eğitim materyalleri ve eğitmenler eşliğinde aldıkları eğitim sayesinde, bir probleme farklı çözüm yolları bulmayı deneyimlediler. Aynı zamanda algoritmik düşünce yapısını kullanarak hayal ettiklerini somutlaştırmanın bir yolu olduğunu keşfettiler. Bunun yanı sıra, çocuklar eğitimlerine devam ederken velileri de "Aile İçi Etkili İletişim" temalı seminere katılarak fayda sağladılar.



2018 yılında kapsamı genişletilerek öğretmen eğitimlerinin de dahil edildiği projede, Ispartalı öğretmenler de sınıflarında proje kapsamındakine benzer uygulamaları hayata geçirebilecek ve eğitime katılan öğrencileriyle projeler geliştirebilecek bilgi birikimine sahip oldular.



Dijital okuryazarlığın artık temel bir beceri olarak kabul edildiği günümüzde, yeni nesillere 21. yüzyıl yetenek ve becerilerini kazandırmayı hedefleyen faaliyetlere son derece önem verdiklerini belirten Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, "Nitelikli eğitim, Garanti Bankası'nın toplumsal değer yaratma anlayışı çerçevesinde uzun yıllardır önceliklendirdiği ve büyük bir motivasyonla çalıştığı alanların başında geliyor. Dijital dönüşümü temel stratejisi kabul eden bir kurum olarak, genç nesillerin de dijital okuryazarlık oranını artıracak öncü ve yenilikçi çalışmalara imza atmayı önemsiyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Garanti ile Geleceği Kodla projemizin 4. yılında da Türkiye'nin farklı coğrafyalarından birçok çocuk ve ailelerine ulaşacak olmaktan ve öğretmenlerimizin katılımıyla projenin sosyal faydasını arttıracak olmaktan son derece mutluluk duyuyoruz. Hedefimiz, yeni neslin proje kapsamındaki kazanımlarını içselleştirmesi ve dolayısıyla teknolojiyi faydaya dönüştürerek geleceğe yaratıcı adımlar atmasını sağlamak" dedi. - İstanbul

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