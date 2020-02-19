GAÜN'ün dev kütüphane projesine onay - Son Dakika
Son Dakika Güncel GAÜN'ün dev kütüphane projesine onay - Son Dakika

GAÜN'ün dev kütüphane projesine onay

7 saat önce

Gaziantep Üniversitesi'nin aynı anda 7 bin 500 öğrenciye hizmet verebilecek kapasitedeki 'Merkezi Büyük Kütüphane ve Yaşam Alanı' projesi için onay çıktı.

GAÜN'ün dev kütüphane projesine onay, System.String[]

Gaziantep Üniversitesi'nin aynı anda 7 bin 500 öğrenciye hizmet verebilecek kapasitedeki 'Merkezi Büyük Kütüphane ve Yaşam Alanı' projesi için onay çıktı.


Konuyla ilgili memnuniyet verici gelişmeyi twitter hesabından "Sevgili Öğrencilerimize müjde" başlığıyla duyuran GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "Sizler için yapacağımız merkezi büyük kütüphane ve sosyal yaşam merkezinin projesine izin çıktı. Öncelikle kapsamlı çok güzel bir proje hazırlığındayız. Sizlerin de görüşleri bizim için çok önemli. Lütfen görüşlerinizi bizimle paylaşın. Hayırlı olsun" dedi.


"Yaşam alanlarıyla göz kamaştıracak"


Yeni kütüphanenin, Mavera Kongre ve Sanat Merkezinin yanına yapılmasının planlandığını kaydeden Rektör Prof. Dr. Ali Gür, kütüphane ve yaşam alanının engelli ve çevre dostu, tasarruflu, yenilenebilir enerji ile donatılmış, 'Gaziantep Taşı' olarak bilinen 'Keymıh' ya da 'Havara' taşı kullanılarak yapılacağını açıkladı. Rektör Prof. Dr. Ali Gür, "Kütüphanemizi, Gaziantep'in bölgesel mimarisinden esinlenerek, yatay mimari tarzında yapmayı düşünüyoruz. Yeni kütüphanemizi sadece öğrencilerimiz ve mezunlarımız değil aynı zamanda diğer eğitim kurumlarımızın öğrencileri de kullanabilecek. Ayrıca, halk kütüphanesi ve çocuk kütüphanesi de yer alacak. İmkanlar ölçüsünde şehrimize de hizmet sunacak ve 7/24 esaslı çalışacak. ve kütüphanemiz modernliği, otoparkından, dinlenme alanlarına varan her türlü sosyal donatıyı barındıran yaşam alanlarıyla göz kamaştıracak" ifadelerini kullandı.


"Görüşlerinizi paylaşın"


Gaziantep Üniversitesi'nin dev bir üniversite olduğunu, mevcut kütüphanenin ise yetersiz kaldığını kaydeden Prof. Dr. Gür, sıkışıklığı gidermek için mevcut kütüphanenin 7/24 esasıyla hizmet vermeye başladığını, buna rağmen özellikle mezunlar ile diğer üniversite öğrencilerinin kütüphaneyi kullanamamaktan şikayet ettiğini vurguladı. Prof. Dr. Gür, konu ile ilgili, "Haklılar. Ancak mevcut kütüphanemiz yetmediği için böyle yapmaya mecburuz. Yeni kütüphanemiz de aynı anda en az 7 bin 500 öğrenci çalışabileceği için böyle bir sorun olmayacaktır. Sevgili öğrencilerimiz ve mezunlarımız, yapacağımız merkezi kütüphane ile ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Görüşlerinizi detaylı bir şekilde inceleyip değerlendirmeye alıyoruz. Proje yapımında sizlerle birlikte yürümek istiyoruz. Çünkü sizin için yapıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:52 Kaynak: İHA
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