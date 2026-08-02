Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması - Son Dakika
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Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması

Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında katıldığı bir canlı yayındaki ifadeleri nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan re’sen soruşturma başlattı.

Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında soruşturma başlatıldı.

SUÇLAMA: CUMHURBAŞKANI’NA HAKARET

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Özkök hakkında katıldığı bir canlı yayındaki ifadeleri nedeniyle suçundan re’sen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Başsavcılık, Özkök’e “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasının yöneltildiğini bildirdi.

NE DEMİŞTİ?

79 yaşındaki Özkök, konuk olduğu bir YouTube kanalındaki canlı yayında, İspanya'da geçirdiği öğrencilik yıllarında tanıklık ettiğini belirttiği Francisco Franco rejiminin çöküş sürecinden bahsetmişti. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Francisco Franco, Ertuğrul Özkök, İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ertuğrul Özkök Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ugurbozkurt797@gmail.com [email protected]:
    Yuh artık, alın herkezi içeriye de o da rahatlasın millette rahat etsin ... 12 14 Yanıtla
  • CİHAN ÖZSOY CİHAN ÖZSOY:
    hakareti de yazsaydınız inanırdık belki 5 12 Yanıtla
  • Kym Motors Vag null Kym Motors Vag null:
    Kimse neden bu adama hakaret ediyor diye sorgulamıyor. sevilen insana kimse hakaret etmez. Ki hakaret diye içeri aldıklarının hiçbiri sinkaflı söz söylememiş. sonlarını göreceğiz hep birlikte. Tarih affetmez. 4 8 Yanıtla
    mehmet özcan mehmet özcan:
    ben bir DEVLET başkanı görmedim duymadım 7/24 küfür yiyen beddua alan 0 1
  • Mehmet Ali Karatay Mehmet Ali Karatay:
    salatant sona geldikçe böyle şeyler normaldir 3 5 Yanıtla
  • Cengiz Sevgili Cengiz Sevgili:
    herkes haddini bilecek, hakaret e varan imalarda bulunarak laf konuşmayacak. gazeteci sözüne ve kalemine dikkat edecek. Ferdi bir konuşmada bahsetmiyor. 5 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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