Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması

Kym Motors Vag null:

Kimse neden bu adama hakaret ediyor diye sorgulamıyor. sevilen insana kimse hakaret etmez. Ki hakaret diye içeri aldıklarının hiçbiri sinkaflı söz söylememiş. sonlarını göreceğiz hep birlikte. Tarih affetmez.

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