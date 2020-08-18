Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik - Son Dakika

Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik

Ünlü gazeteci Sabahattin Önkibar koronavirüse yakalandığını ve durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de etkisini sürdüren koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Gazeteci Sabahattin Önkibar da kendisine virüs bulaştığını duyurdu.

"DURUMUM KRİTİK"

Twitter hesabından açıklama yapan tecrübeli gazeteci şunları yazdı "Koronaya yakalandım. Durumum kritik telefonla aramayın açacak halde değilim. Hepinizden dua bekliyorum."

Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 74 bin 846 test yapıldı, 1233 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 1002 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 231 bin 971 oldu. Toplam test sayısı 5 milyon 800 bin 88, vaka sayısı 250 bin 542, vefat sayısı 5 bin 996 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 686, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.

Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik

SABAHATTİN ÖNKİBAR KİMDİR?

Sabahattin Önkibar 1957 yılında Rize Ardeşen'de doğdu. Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümü ile Siyasal Bilgeler Fakültesi'ni bitirdi. Gazeteciliğe 1980 yılında Türkiye gazetesinde Ankara temsilcisi olarak başladı. 1993 yılında TGRT'nin kuruluşunda bulundu ve Alternatif adlı bir programı sunmaya başladı. 2001 yılında TGRT ve Türkiye gazetesinden ayrılarak Star TV ve Star gazetesine geçerek bu gazetenin Ankara temsilcisi oldu. 2002 yılında Star TV'ye RTÜK tarafından 15 günlük kapatma cezası verildikten sonra bulunduğu medya grubundan ayrılarak Kanal D'ye geçti ve Posta gazetesinde Ankara temsilcisi oldu. 2004 yılında ise bu kez Flash TV'ye geçerek kanalın Ankara temsilcisi oldu. 2005 yılında, Avrasya TV ve Yeniçağ gazetesinin Ankara temsilcisi oldu. Son olarak 2011 yılında Ulusal Kanal, Kanal 99 ve Yeni Mesaj'a geçerek Ankara temsilcisi oldu. 2012 yılında Yeni Mesaj gazetesinden ayrılarak Aydınlık gazetesine geçti. 2019 Nisan ayında Aydınlık gazetesinden istifa etti. Şu an Oda TV İnternet sitesinde makaleler yazmakta ve 2019 Mayıs ayının başında kendi adıyla açtığı Youtube kanalı üzerinden düzenli olarak bağımsız yayınlar yapmaktadır.

Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik
Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Twitter, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 08:35

Son Dakika Güncel Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik - Son Dakika
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