Gazetecilere Destek Mesajı

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Gazetecilerin; kamuoyunun doğru, hızlı ve güvenilir bilgiye ulaşması adına büyük bir sorumluluk üstlendiğini belirten Denizli OSB Başkanı Derya Baltalı, gazeteciliğin demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna da dikkat çekti.

Mesajının devamında basının toplumsal hayattaki yerine vurgu yapan Denizli OSB Başkanı Derya Baltalı, şu ifadelere yer verdi: "Basın; yalnızca haber aktaran değil, aynı zamanda toplumsal hafızayı oluşturan, demokrasiyi güçlendiren ve ortak değerlerimizi koruyan stratejik bir güçtür. Zor koşullar altında, fedakarca görev yapan gazetecilerimiz, halkın haber alma hakkının en önemli güvencesidir."

Sanayi, üretim ve istihdam alanlarında doğru bilginin kamuoyuna aktarılmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Denizli OSB olarak şeffaflık ve iletişimi önceleyen bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirterek; "Türkiye'nin gelişmesinde ve dünya ile rekabetinde sanayi dünyasının sesinin doğru ve etkili şekilde duyurulması noktasında basınla kurulan güçlü iş birliğini son derece kıymetli buluyoruz" dedi.

Mesajının sonunda tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Denizli OSB Başkanı Derya Baltalı, "Mesleğini etik değerler çerçevesinde, özveriyle sürdüren tüm gazetecilerimize teşekkür ediyor; sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ