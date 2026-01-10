Gazetecilere Kutlama ve Ekonomi Vurguları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazetecilere Kutlama ve Ekonomi Vurguları

Gazetecilere Kutlama ve Ekonomi Vurguları
10.01.2026 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DTSO Başkanı Kaya, gazetecilerin gününü kutladı, Diyarbakır’ın ekonomik verilerini paylaştı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Kaya, Sur ilçesindeki DTSO Gastronomi Merkezinde düzenlenen programda, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kentin 2025 ekonomik verilerini paylaşan Kaya, DTSO'nun 26 bin üyesiyle güçlü bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti.

Tescillenen ürünler konusunda DTSO'nun Türkiye'nin ilk 3 odasından biri olduğunu belirten Kaya, yaklaşık 59 ürünün tescillendiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı haritasında Diyarbakır'ın hızlı tren ve otoban projelerinin içinde yer almasının sevindirici bir gelişme olduğunu kaydeden Kaya, "Kentimiz için hem yolcu taşımacılığı hem yük taşımacılığı anlamında limana erişimde en önemli avantajlarımızdan biri olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan da zor şartlar altında görevini özveriyle yapan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Diyarbakır OSB'de 370 fabrikada 23 bin çalışanın olduğunu ifade eden Fidan, 1147 hektar araziye sahip olduklarını anlattı.

Fidan, geçen yıl 5. etabın tahsis sürecine başladıklarını, şu ana kadar 50'nin üzerinde tahsis yapıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Diyarbakır Ticaret Ve Sanayi Odası, Yerel Haberler, Sivil Toplum, Diyarbakır, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazetecilere Kutlama ve Ekonomi Vurguları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik “kooperatif“ davasındaki tahliyelere itiraz İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" davasındaki tahliyelere itiraz
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
Muhtar, belediyenin cenazesini kaldırdı Muhtar, belediyenin cenazesini kaldırdı
Boşanma aşamasındaki eşini trafikte darbetti Boşanma aşamasındaki eşini trafikte darbetti
ABD dur durak bilmiyor Karayip Denizi’nde baskın düzenlediler ABD dur durak bilmiyor! Karayip Denizi'nde baskın düzenlediler
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı

16:12
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi
14:57
İstanbul için saatler kaldı Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
14:53
Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş Katili en yakınları
Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş! Katili en yakınları
14:50
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
14:27
İran’da kaos büyüyor Cami ve belediye binası ateşe verildi, “Ölüm“ sloganları atılıyor
İran'da kaos büyüyor! Cami ve belediye binası ateşe verildi, "Ölüm" sloganları atılıyor
14:19
Tutuklu Şile Belediye Başkanı Kabadayı, ek ifadesinde İmamoğlu’nu ele verdi
Tutuklu Şile Belediye Başkanı Kabadayı, ek ifadesinde İmamoğlu'nu ele verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 17:34:49. #7.11#
SON DAKİKA: Gazetecilere Kutlama ve Ekonomi Vurguları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.