Gazetecilere Kutlama ve Ekonomi Vurguları

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Kaya, Sur ilçesindeki DTSO Gastronomi Merkezinde düzenlenen programda, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kentin 2025 ekonomik verilerini paylaşan Kaya, DTSO'nun 26 bin üyesiyle güçlü bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti.

Tescillenen ürünler konusunda DTSO'nun Türkiye'nin ilk 3 odasından biri olduğunu belirten Kaya, yaklaşık 59 ürünün tescillendiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı haritasında Diyarbakır'ın hızlı tren ve otoban projelerinin içinde yer almasının sevindirici bir gelişme olduğunu kaydeden Kaya, "Kentimiz için hem yolcu taşımacılığı hem yük taşımacılığı anlamında limana erişimde en önemli avantajlarımızdan biri olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan da zor şartlar altında görevini özveriyle yapan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Diyarbakır OSB'de 370 fabrikada 23 bin çalışanın olduğunu ifade eden Fidan, 1147 hektar araziye sahip olduklarını anlattı.

Fidan, geçen yıl 5. etabın tahsis sürecine başladıklarını, şu ana kadar 50'nin üzerinde tahsis yapıldığını sözlerine ekledi.