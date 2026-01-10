Gazetecilere Teşekkür Günü

Adıyaman Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yerel ve ulusal basın temsilcileriyle Kahta Öğretmenevi'nde düzenlenen programda bir araya geldi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda konuşan Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, basın mensuplarının toplumun doğru, hızlı ve tarafsız bilgilendirilmesinde hayati bir rol üstlendiğini vurguladı. Gazeteciliğin büyük bir sorumluluk ve fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu ifade eden Soysal, "Basın mensuplarımız, her türlü zorluğa rağmen kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için gece gündüz demeden önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir. Demokrasinin güçlenmesi, toplumsal farkındalığın artması ve şeffaf yönetim anlayışının yerleşmesi noktasında basının çok büyük katkısı var. Bu anlamlı günde, ilçemizde ve ülkemizde görev yapan tüm gazetecilerimize emekleri için teşekkür ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" şeklinde konuştu.

Programda söz alan Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ise gazeteciler adına düzenlenen buluşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan İşeri, "Gazeteciler, halkın sesi ve gözü olarak önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. Zaman zaman zor şartlar altında görev yapan basın mensuplarının hatırlanması ve değer görmesi bizler için son derece kıymetlidir. Sayın Kaymakamımızın bu anlamlı günde bizlerle bir araya gelmesi, basına verilen değerin açık bir göstergesidir. Kendilerine tüm gazeteciler adına teşekkür ediyoruz" dedi.

Program, basın mensupları ile Kaymakam Soysal arasında gerçekleşen karşılıklı sohbet, görüş alışverişi ve iyi dilek temennileriyle sona erdi. - ADIYAMAN