Gazi Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi yeniden açıldı - Son Dakika

Ankara'nın ilk sanat ve üniversite müzesi olan Gazi Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi, yeniden yapılandırılmasının ardından törenle açıldı.

Tören kapsamında Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Konferans Salonu'nda "Çağdaş Türk Sanatında Gazi Resim-İş Eğitimi ve Resim Heykel Müzesi" isimli panel düzenlendi.

Panelde konuşan Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Buluç, müzenin köklü bir koleksiyona sahip olduğunu, güncel sanat eserleriyle de koleksiyonun zenginleştiğini söyledi.

Buluç, amaçlarının burayı yaşayan müze haline getirmek olduğunu kaydederek, müzenin farklı sanat etkinliklerinin düzenlediği, uygulama yapabilme imkanlarının sağlandığı bir öğrenim ortamı olacağını dile getirdi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Altıntaş ise Gazi Üniversitesinin ilk 50 yılında, Türkiye'nin öğretmen ihtiyacının çok büyük bir kısmını tek başına karşıladığını kaydederek, Gazi Üniversitesi Resim-İş bölümünün bu anlamda çok önemli olduğunu anlattı.

Başkent Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Tepecik de sanal müzecilikteki son gelişmelere dikkati çekerek, "Bu müze çok önemli. Çünkü cumhuriyet tarihinde eğitimle ilgili sanatçıların buraya bağışladığı çok eser var." dedi.

Hacettepe Üniversitesi, emekli öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Pekmezci ise bu müzenin kültür hayatında ve kimliğinde çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, "Aidiyet bilinci, bu gibi kültür merkezleriyle, mimarisiyle ve eğitimcisiyle birlikte oluşur. Aidiyet bilinci oluşmadıysa o insandan hiçbir hayır gelmez. Bu nedenle bu binanın, bu mekanların bizim kimliğimizde çok önemli bir yeri vardır." diye konuştu.

Törende "Gazi Akademik Oda Orkestrası" tarafından konser verildi.