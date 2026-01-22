Gaziantep Burç Camisi Yeniden İbadete Açılıyor - Son Dakika
Gaziantep Burç Camisi Yeniden İbadete Açılıyor

22.01.2026 13:09
6 Şubat depremlerinde hasar gören Burç Camisi, restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açılıyor.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar gören 600 yıllık vakıf eseri Gaziantep Burç Camisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce yürütülen restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açılıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmaya yönelik çalışmalar kapsamında bir vakıf eseri daha ihya edildi. Gaziantep'te bulunan Burç Camisi, aslına uygun tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından yarın kılınacak cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açılacak. Vakıf kültürünün 6 asırlık eseri olan camide, özgün mimari ve tarihi kimliğin korunarak geleceğe aktarılması amacıyla yürütülen çalışmalar, uzman ekipler ve ilgili kurulların koordinasyonunda titizlikle gerçekleştirildi. 7 Mart 2024'te başlayan restorasyonda minaresinden ahşap zeminine avlu düzenlemelerine kadar yenileme çalışmaları tamamlandı.

DEPREMDE ORTA HASAR GÖRDÜ

1433 yılında inşa edilen ve tarih boyunca çeşitli onarımlar geçiren Gaziantep Burç Camisi, 6 Şubat depremlerinin ardından orta hasarlı olarak tespit edildi. Minaresinde ve yıldız tonozlarında hasar oluşan camide, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından restorasyon süreci 7 Mart 2024 tarihinde başlatıldı. Yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri, Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 2024 yılı içerisinde aldığı kurul kararları doğrultusunda onaylandı. Uygulama sürecinde zarar gören tonozların üzeri açılarak gerekli güçlendirmeler yapıldı, minarede statik proje doğrultusunda müdahaleler gerçekleştirildi ve beden duvarlarında öngörülen güçlendirme uygulamaları hayata geçirildi. Ayrıca caminin çatısı yenilendi, ahşap zemin döşemeleri tamamlandı ve avlu düzenlemeleri gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Gaziantep, Kültür, Son Dakika

Kültür Sanat, Gaziantep, Kültür, Son Dakika

