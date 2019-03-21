Gaziantep Eczanede Çalışan Down Sendromlu Fatih'e, Mesai Arkadaşlarından Pasta
1 saat önce
Eczanede çalışan down sendromlu Fatih'e, mesai arkadaşlarından pastaGaziantep'te, 21 Mart Dünya Down Sendromu gününde, Fatih Albayrak (23) için 6 yıldır çalıştığı eczanedeki mesai arkadaşları tarafından pasta kesildi.
Eczanede çalışan down sendromlu Fatih
'e, mesai arkadaşlarından pasta Gaziantep
'te, 21 Mart
Dünya Down Sendromu gününde, Fatih Albayrak
(23) için 6 yıldır çalıştığı eczanedeki mesai arkadaşları tarafından pasta kesildi.
Gaziantep'te, down sendromlu olmasına karşın 6 yıldır çalıştığı eczanede mesai arkadaşları ve müşteriler tarafından sevilen Fatih Albayrak için hem geçen haftaki doğum günü hem de 21 Mart Down Sendromu Günü nedeniyle kutlama yapıldı. Eczaneyi balonlarla süsleyen arkadaşları, mesaiye gelen Fatih'i pasta keserek karşıladı. Gördüğü tablo karşısında mutlu olan Fatih, pastanın üzerindeki mumları üfledikten sonra arkadaşlarına teşekkür etti.
Fatih'i çocuk sevdiklerini anlatan eczacı Gülşen Çayırlı
, Fatih' 6 yıldır yanımızda çalışıyor. Geçen haftaki doğum gününü Down Sendromu Günü'nde kutlama kararı aldık ve kendisine byöle bir sürpriz yaptık. Fatih'in mutluluğu bizim için çok önemli dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:17 Kaynak: DHA
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