Son Dakika Haberleri: Gaziantep Eczanede Çalışan Down Sendromlu Fatih'e, Mesai Arkadaşlarından Pasta

Gaziantep Eczanede Çalışan Down Sendromlu Fatih'e, Mesai Arkadaşlarından Pasta

1 saat önce

Eczanede çalışan down sendromlu Fatih'e, mesai arkadaşlarından pastaGaziantep'te, 21 Mart Dünya Down Sendromu gününde, Fatih Albayrak (23) için 6 yıldır çalıştığı eczanedeki mesai arkadaşları tarafından pasta kesildi.

Gaziantep Eczanede Çalışan Down Sendromlu Fatih'e, Mesai Arkadaşlarından Pasta, System.String[]
Eczanede çalışan down sendromlu Fatih'e, mesai arkadaşlarından pasta

Gaziantep'te, 21 Mart Dünya Down Sendromu gününde, Fatih Albayrak (23) için 6 yıldır çalıştığı eczanedeki mesai arkadaşları tarafından pasta kesildi.

Gaziantep'te, down sendromlu olmasına karşın 6 yıldır çalıştığı eczanede mesai arkadaşları ve müşteriler tarafından sevilen Fatih Albayrak için hem geçen haftaki doğum günü hem de 21 Mart Down Sendromu Günü nedeniyle kutlama yapıldı. Eczaneyi balonlarla süsleyen arkadaşları, mesaiye gelen Fatih'i pasta keserek karşıladı. Gördüğü tablo karşısında mutlu olan Fatih, pastanın üzerindeki mumları üfledikten sonra arkadaşlarına teşekkür etti.

Fatih'i çocuk sevdiklerini anlatan eczacı Gülşen Çayırlı, Fatih' 6 yıldır yanımızda çalışıyor. Geçen haftaki doğum gününü Down Sendromu Günü'nde kutlama kararı aldık ve kendisine byöle bir sürpriz yaptık. Fatih'in mutluluğu bizim için çok önemli dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:17 Kaynak: DHA

21 Mart, Gaziantep, Fatih, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akhisarspor'un Deneyimli Kalecisi Fatih Öztürk'ün Beşiktaş ile Anlaştığı İddia Edildi Okulda Kalp Krizi Geçiren Öğretmen Hayatını Kaybetti Şarkıcı Özgün'den Down Sendromlu Oğluyla Alakalı Duygusal Paylaşım Bakanlık, Geçen Yıl 3 Bin 339 Hazır Ambalajlı Ürünü Denetledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 14:35:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep Eczanede Çalışan Down Sendromlu Fatih'e, Mesai Arkadaşlarından Pasta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]