Gaziantep FK: 3-3

90+4'üncü dakikada Kenan'ın ortasında Kayode'nin röveşatasında top ağlarla buluştu. Ardından VAR uyarısı sonrası pozisyonu inceleyen karşılaşmanın hakemi, bir önceki pozisyonda Jimmy Durmaz'a faul yapıldığı gerekçesiyle 100'+1'inci dakikada golü iptal etti.

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