15 bin litre ayçiçek yağının stoklandığı ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

15 bin litre ayçiçek yağının stoklandığı ortaya çıktı

08.03.2022 16:41
15 bin litre ayçiçek yağının stoklandığı ortaya çıktı

Gaziantep'te, Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ilçe genelinde bulunan zincir marketlere yönelik ayçiçek yağı denetimleri yapıldı.

Gaziantep'te, Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ilçe genelinde bulunan zincir marketlere yönelik ayçiçek yağı denetimleri yapıldı. Yapılan şok denetimler sırasında raflarda bulunmayan 15 bin litre ayçiçek yağının stoklandığı ortaya çıktı. Stokçuluk yapan marketlere ceza yazıldı.

Gaziantep'te, Şahinbey Belediyesi zabıta ekiplerince ilçe merkezindeki Cumhuriyet, Şehreküstü ve Karataş bölgelerinde bulunan toplam 574 markette 23 ekip ile stokçuluk, KDV oranı, fiyat etiketi, kasa-reyon fiyat farkı, fahiş fiyat ve satıştan kaçınma gibi durumlara yönelik şok denetimler yapıldı. Denetimler kapsamında 2 iş yerine tarihi geçmiş ürün satmaktan, 2 iş yerine kasa-reyon farkı ile ürün satmaktan, 2 iş yerine de satıştan kaçarak stokçuluk yaptığı tespit edildi.

15 BİN 416 LİTRE AYÇİÇEK YAĞININ STOKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Denetimler kapsamında özellikle fiyat artışının yaşandığı ayçiçek yağı stokçuluğuna yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki bazı marketlerde normalde raflarda bulunması gereken ama raflarda olmayan ve stoklandığı tespit edilen 15 bin 416 litre ayçiçek yağı ele geçirildi. Denetimler sonrası tarihi geçmiş ürün satan, kasa-reyon farkı ile ürün satan ve satıştan kaçarak stokçuluk yapan marketlere tutanak tutularak cezai işlem uygulandı.

"STOKÇULUĞA VE FAHİŞ FİYATLA ÜRÜN SATILMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Denetimler ile ilgili açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak zabıta ekiplerimizle beraber denetimlerimizi aralıksız olarak 7/24 sürdürüyoruz. İlçemiz genelinde kimsenin stokçuluk yapmasına ve vatandaşlarımıza fahiş fiyatla ürün satmasına asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. ^

(Said Vakkas Yağcı/ İHA)

15 bin litre ayçiçek yağının stoklandığı ortaya çıktı
15 bin litre ayçiçek yağının stoklandığı ortaya çıktı
15 bin litre ayçiçek yağının stoklandığı ortaya çıktı
15 bin litre ayçiçek yağının stoklandığı ortaya çıktı
15 bin litre ayçiçek yağının stoklandığı ortaya çıktı
15 bin litre ayçiçek yağının stoklandığı ortaya çıktı
15 bin litre ayçiçek yağının stoklandığı ortaya çıktı
15 bin litre ayçiçek yağının stoklandığı ortaya çıktı
15 bin litre ayçiçek yağının stoklandığı ortaya çıktı
15 bin litre ayçiçek yağının stoklandığı ortaya çıktı
15 bin litre ayçiçek yağının stoklandığı ortaya çıktı

YORUMLAR
500
Gaziantep'te depolarda yağ stoklayan marketlere yasal işlem yapıldı Gaziantep'te depolarda yağ stoklayan marketlere yasal işlem yapıldı Gaziantep'te 22 tarihi sikke ele geçirildi Gaziantep'te 22 tarihi sikke ele geçirildi

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep, Hisarcık, Şahinbey, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 bin litre ayçiçek yağının stoklandığı ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Külçe altın diye çakmak sattılar! 12 kişi mağdur
16:32 Müzisyen Pınar Eliçe, itirafıyla şaşırttı: Beni aldatan kocamı öldürmek istedim
16:24 Benzin ve motorin yeniden zamlandı! Benzin 1,07 lira, motorin 1,59 lira arttı
16:14 Seren Serengil'in iç çamaşırsız kıyafetine yorum yağdı! Eleştirenleri "cahillik" ile suçladı
15:48 Erdoğan, doktorların kamudan ayrılmasını çok da önemsemedi: Gidiyorlarsa gitsinler yenilerini alırız
15:44 Rus yanlısı Çeçen lider Kadirov en büyük hayalini paylaştı: Kiev'e girmek!
15:43 Petrol devi Shell'den geri vites! Rusya'dan petrol ve gaz alımını bitirecek
15:36 Yine 8 Mart! Yine Taksim yasak! Yine metrolar kapalı! Yine kadınlar sokakta
15:18 Son Dakika: Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'a kötü haber! TFF'nin, 'Bu sezon görev yapacaklar' listesinde yoklar
15:16 Erdoğan'dan eşini 23 yerinden bıçaklayan adamın serbest bırakılmasına sert tepki: Aradık araştırdık, adi herifi içeri aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 17:01:23. #1.12#
SON DAKİKA: 15 bin litre ayçiçek yağının stoklandığı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement