Gaziantep'te Buzlanma Kazası: 1 Yaralı

26.01.2026 22:24
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde buzlanan yolda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde aşırı buzlanma nedeniyle üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Beyler Mahallesi Gaziantep Bulvarı Dispanser Kavşağı'ndan hastane istikametine giden köprü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. (54) idaresindeki 27 SS 184 plakalı kamyonet, sürücünün buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Bu sırada arkadan gelen F.Y. (38) yönetimindeki 44 AJJ 781 plakalı otomobil de kayarak kamyonete çarptı. Daha sonra kaza yapan arkadaşı M.A.'ya yardıma gelen 27 ATK 294 plakalı otomobil ise, kayganlaşan yolda duramayarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü M.A. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazaya karışan araçlarda hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, İslahiye, Güvenlik, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

