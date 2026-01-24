Gaziantep'te depo yangını: 6 yaralı - Son Dakika
Gaziantep'te depo yangını: 6 yaralı

Gaziantep\'te depo yangını: 6 yaralı
24.01.2026 10:58
Gaziantep'te depoda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi, 2'sinin durumu ağır.

Gaziantep'te bir iş yerinin depo kısmında çıkan yangınında 2'si ağır 6 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Alaybey Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin depo kısmında çıktı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen yangına 6 araç ve 15 personelle müdahale ederek önce kontrol altına aldı sonra da söndürdü. Yangında dumandan etkilenen 6 kişi ise olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen 6 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

12:02
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
11:46
Ardahan’da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
11:28
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
11:11
ABD’de halkın öfkesi dinmiyor Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
11:08
Balıkesir beşik gibi Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
11:02
Bayğaralar’a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
Bayğaralar'a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
