Gaziantep'in Araban ilçesinde çıkan ev yangınında hasar oluştu.
Kırsal Elif Mahallesinde Cengiz Taşdemir'e ait evde, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı.
Yangın, çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında ev, kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Ev Yangını: Hasar Büyüdü - Son Dakika
