Gaziantep\'te Kaza: 5 Yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
B.D (20) idaresindeki 31 UD 133 plakalı otomobil İslahiye-Hassa karayolu Boğaziçi Mahallesi mevkisinde İ.Ö (72) idaresindeki 27 BEH 716 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, sürücü İ.Ö ile 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesine sevk edildi.
