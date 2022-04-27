Gaziantep'te kütüphanelere 600 bilgisayar dağıtıldı - Son Dakika

Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Gaziantep modeli ile başlatılan "Bilgisayarsız Kütüphane Kalmasın" projesi kapsamında 1. etap 600 bilgisayar dağıtım töreni düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Davut Gül, Gaziantep'te eğitimin adeta altın çağını yaşadığını belirtti.

Gaziantep'te kütüphane ya da kitaplık kurulumu konusunda altyapının hazır olduğunu ifade eden Gül, "Ben okuyorum Gaziantep okuyor" kitap okuma projesinde 800 bin olan kitap sayımız 2 milyon 400'ü geçti ve alım süreçleri hala devam ediyor. Muhtemelen dönem sonuna kadar 3 milyonu aşmış olacağız. Milli Eğitim Bakanımızın desteğiyle kitaplarımızı temin ettik. Bakanımıza Gaziantep'teki projelere verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilgisayarlara Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle basit bir program yükleyerek kütüphanedeki kitapları kayıt altına alacaklarını dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Kim kitap aldı, kim verdi, kim okudu? buna istinaden yılın sonunda kaç kitap okunduğu istatistiğini değerlendirip 36 bin kitaplık olan dijital kütüphaneye yol açacağız. Öğretmenlerimizin emekleri gerçek anlamda yerini bulmuş olacak. İlk etapta 600 bilgisayar alarak yaklaşık 8 milyon 800 bin lira yani 9 milyon kadar bütçemizle Büyükşehir Belediye başkanımızın destekleriyle bundan sonraki projelerimizi birlikte yapmaya devam edeceğiz."

"Eğitim ve bilim şehri" Gaziantep

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise "Eğitim ve bilim şehri Gaziantep" söylemini yerine getirmek gerektiğini belirterek, "Eğitim şehri Gaziantep, bilim şehri Gaziantep'i şehre sokmazsak şehrin sanayisi sürdürülebilir kalkınmada olması mümkün değildir. Eğitim bizim geleceğimiz, eğitim bizim yarınımız. Milli eğitim ordusunun hizmetkarları olarak Allah'ın izniyle bu hedefimize her geçen gün daha da yaklaşıyor ve hayırlı olsun diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ise proje kapsamında okullarda kütüphanelerin oluşturulduğunu ve bu projeden dolayı öğrencilerin dijital kütüphanelere daha rahat ulaşabileceklerini kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise projeye katkı sunan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Davut Gül ve protokol üyeleri tarafından okul müdürlerine bilgisayar dağıtımı yapıldı.

Program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.