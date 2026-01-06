Gaziantep'te Muhtarlık Kavgası: 3 Kardeş Öldü, 75 Yıl Hapis - Son Dakika
Gaziantep'te Muhtarlık Kavgası: 3 Kardeş Öldü, 75 Yıl Hapis

06.01.2026 16:24
Gaziantep'te, biri muhtar adayı olan 3 kardeşin ölümüyle sonuçlanan muhtarlık kavgasına ilişkin dava, daha önce verilen kararlara yapılan itirazların kabul edilmesi üzerine yeniden görüldü.

Gaziantep'te, biri muhtar adayı olan 3 kardeşin ölümüyle sonuçlanan muhtarlık kavgasına ilişkin dava, daha önce verilen kararlara yapılan itirazların kabul edilmesi üzerine yeniden görüldü. Tekrar görülen davada mahkeme heyeti, tutuklu sanık C.O.'ya 75 yıl hapis cezası verdi.

Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın karar duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar C.O., M.Ç. ve M.O. ile tutuksuz sanıklar, maktul yakınları, maktul avukatları ve sanık avukatları katıldı. Diğer tutuklu sanık V.O. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada söz alan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Yeniden görülen davada mahkeme kararını açıkladı

Mahkeme heyeti, sanık A.O., A.O., C.O. ve I.E.O. hakkında bazı suçlardan beraat kararı verirken, C.O., maktullere yönelik öldürme suçundan 3 kez 25 yıl olmak üzere toplam 75 yıl hapis cezasına çarptırıldı. C.O., V.O., C.O., ve M.Ç.'ye kasten öldürmek suçundan 30'ar yıl, M.O.'ya 3 kez 6 yıl 8 ay, A.O. ve I.E.O.'ya 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. V.O., C.O., C.O., ve M.O. hakkında tehdit dosyası düşerken, M.Ç. için kasten yaralama suçundan ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

Olayın geçmişi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri sırasında yaşanan silahlı kavgada muhtar adayı Süleyman Kaplan ile kardeşleri Eyüp ve Adem Kaplan hayatını kaybetmiş, 6 kişi ise yaralanmıştı. Olayın ardından açılan davada cinayet zanlılarından C.O. 3 kez müebbet hapis cezası ve M.Ç. ise 1 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmış, tutuksuz yargılanan C.O., M.Ç., V.O. ve M.O. ise tutuklanmıştı.

Üst mahkeme davayı bozdu

Biri muhtar adayı 3 kardeşin ölümüyle sonuçlanan muhtarlık kavgası cinayetleri ile ilgili verilen kararlara itiraz edildi. Yapılan itirazın ardından üst mahkeme aynı avukatın birden fazla kişiyi savunması, bazı sanıklara verilen cezaların yetersiz bulunması ve gerekli indirimlerin yapılmaması nedeniyle kararı bozarak davanın yeniden görülmesine karar vermişti. - GAZİANTEP

