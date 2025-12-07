Gaziantep'te park halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın çevredeki vatandaşlar tarafından söndürülürken, araçta büyük hasar meydana geldi.

Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Kuzeyşehir bölgesi Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, site bahçesinde park halindeki otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın aracı tamamen sardı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak, alevlere müdahale etti. Yangın vatandaşların müdahalesiyle söndürülürken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP