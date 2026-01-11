Gaziantep\'te yağma suçundan 12 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı

Gaziantep'te yağma suçundan kesinleşmiş 12 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde, yağma suçundan 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıs, tamamlanan yasal işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP
