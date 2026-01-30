Gaziantep'te Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 11 Yaralı - Son Dakika
Gaziantep'te Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 11 Yaralı

30.01.2026 14:29
Gaziantep'te 10 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

KAZAYA HATALI DÖNÜŞ YAPAN TIR NEDEN OLMUŞ

Gaziantep'te 10 aracın karıştığı, 2 kişinin öldüğü kazada yaralı sayısının 11 olduğu, 2 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Bu arada kazanın, TIR'ın şoförünün yolun acil çıkış bölümünden çıkmaya çalıştığı sırada hatalı dönüşünden kaynaklandığı ortaya çıktı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada TIR şoförü İbrahim Acen Baba (49) ile bir otomobillerden birindeki Ali İhsan Akdağ'ın (56) öldüğü, 3 doktor ve 1 hemşirenin de yaralılar arasında olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şanlıurfa yönü, ekiplerin 3 saat süren çalışmaları sonrası kazaya karışan araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

