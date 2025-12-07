Gaziantep'te Zincirleme Kaza: 3 TIR Yandı

1) GAZİANTEP'TE ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞAN 3 TIR ALEV ALDI; OTOYOL TRAFİĞE KAPANDI

GAZİANTEP'te Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda zincirleme kazaya karışan 3 TIR yandı. Kaza nedeniyle otoyol, trafiğe kapatıldı.

Kaza, sabah saatlerinde TAG otoyolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen mısır, un ve gübre yüklü 3 TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kazaya karıştı. Kazayla birlikte TIR'lar alev aldı. Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada TIR şoförleri yara almazken, yangın ise itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

TIR'ların taşıdığı mısır, un ve gübre ise yola döküldü. Kaza nedeniyle otoyol trafiğe kapatıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.