Gaziantep'teki yardım kampanyasına Pakistanlı dernekten destek - Son Dakika

Gaziantep'teki yardım kampanyasına Pakistanlı dernekten destek

Gaziantep Valiliğince hayata geçirilen "100. yılda 100 hayırsever" kampanyası kapsamında Pakistanlı dernek tarafından yaptırılan okulun açılış töreni gerçekleştirildi.

Gaziantep'teki yardım kampanyasına Pakistanlı dernekten destek, System.String[]

Gaziantep Valiliğince hayata geçirilen "100. yılda 100 hayırsever" kampanyası kapsamında Pakistanlı dernek tarafından yaptırılan okulun açılış töreni gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla başlatılan "100. yılda 100 hayırsever" kampanyası kapsamında Pakistan'da faaliyet gösteren Said ve Baitussalam dernekleri tarafından kentte yaptırılan Fikir Okulu törenle eğitim ve öğretime açıldı.

Şahinbey ilçesinde yapımı tamamlanarak eğitim öğretimin hizmetine sunulan Fikir Okulu'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Vali Davut Gül, Türkiye'nin Suriye meselesine bakış açısının tamamen insani olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin Suriye'nin bir tek çakıl taşında gözü yok. Yanlışlıkla bir taş gelse ayağımızda tekrar diğer tarafa iteriz. Bizim Suriye meselesine bakış açımız tamamen insani. Orada güvenlik sağladıktan sonra buradaki insanların ülkelerine döndüğünde onlarla olan ilişkilerimizin gelişmesinden ve onların bize dua etmelerinden başka bir beklentimiz yok." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 500 bin Suriyelinin Gaziantep'e geldiğini aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Tabi bunların birçok ihtiyaçları vardı. Gaziantepliler işini, aşını, okullarını paylaştı. ve okullarını da paylaşırken daha önceden daha az olan okul ihtiyacı gündeme geldi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile 4 bin derslik kamu imkanları ile yapıldı. Bazılarının da inşaatı devam ediyor ama buna rağmen halen 4 bin dersliğe ihtiyacımız var. Sizin gibi hayırseverlerle bu eksik kalan 4 bin dersliği tamamlamaya çalışıyoruz. Binlerce kilometre ötede bu ihtiyacı, hissiyatı hisseden, bizim dertlerimizle dertlenen Suriyeli kardeşlerimizin dertleri ile dertlenen sizlere müteşekkiriz."

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Said ve Baitussalam Derneklerini tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Bugün burada bize bir okul açılışında, sadece kardeşliği değil kardeşliğin nasıl sınır tanımadığını gösteriyorlar. Sadece kardeşliğin arasında değil insanlığın arasında da sınır olmadığını gösterdiler. Bu anlamda kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sizler bugün bu okulun açılışı ile Pakistanlı da olsan, Arap da olsan Türk de olsan nasıl bir okulun açılışında kaynaştığımızı, bir araya geldiğimizi de ispat ettiniz. Pakistan ve Türkiye arasındaki dostluk kardeşlik, öyle bir kardeşlik ki dünyada eşi benzeri yok. Ben Türkiye ve Pakistan arasındaki kardeşliği genetik bir kardeşlik olarak görüyorum. Çünkü biz Türk çocukları, genlerine, DNA'larına işlenmiş Pakistan sevgisi ile dünyaya geliriz ve ben biliyorum ki Pakistan'da dünyaya gelen çocuklar da aynı şekilde genetiklerine Allah'ın işlediği Türkiye sevgisi ile dünyaya geliyorlar. Türkiye Pakistan kardeşliği kaderini Allah'ın yazdığı bir kardeşliktir. Onun içindir ki Pakistan'dan yedi bin kilometre uzakta Gaziantep şehrinde o genetik kardeşlik bize bugün bir okulun açılışında buluşturuyor."

Said Derneği Başkanı Mahmoud Alouıss de "Bu güzel ülkede güzel kalpler birleşti. Bu Pakistan dağlarından Türkiye bağlarına kadar uzanan bir hayırseverliktir. Gerek buradaki hayırseverler gerek biz hepimiz Suriye'de yardıma ihtiyacı olanlara hep birlikte el uzatacağız. Bugün Gaziantep'te açacağımız okul ile Türkiye genelindeki dokuzuncu okulumuzu açıyoruz. Destekleriniz için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Baitussalam Derneği Başkanı Abdul Sattar ise bu güzel hizmeti yapmak için bizlere fırsat verenlere teşekkür ederek, "Bu konuda Türk milleti, Türkiye'nin reisi Recep Tayyip Erdoğan ve diğer arkadaşların katkısı ile o kadar güzel hizmetler yaptı ki Müslümanlar arasında yeniden güzel bir kardeşlik inşa ettiler. Umuyoruz ki bu böyle devam edecek. Türk milletinin bu konuda yaptıklarının dünyada başka bir emsali yoktur. Biz gurur duyuyoruz. Recep Tayyip Erdoğan reisimiz. Onlara dua ediyoruz. Bu konuda yapılacak her şeye her zaman hazırız." ifadesini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ile İl Milli Eğitim Müdür Yasin Tepe'nin de katıldığı programda, konuşmaların ardından okulun açılışı gerçekleştirilerek sınıflar gezildi.

Gaziantep, Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 21:11

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'teki yardım kampanyasına Pakistanlı dernekten destek - Son Dakika

Son Dakika

Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi Uzmanları ikiye bölen tartışma: Korona vakaları artarken, virüsün ölümcüllüğü azalıyor mu? Giresun'daki sel felaketiyle ilgili yeni görüntü ortaya çıktı Adana Kozan'daki yangın tam 36 saattir söndürülemiyor! Tahribat çok büyük Donald Trump'ın resmen başkan adayı olarak gösterildiği gün, şirketi ve oğlu hakkında dava açıldı Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Asistanı iddialara açıklık getirdi 18 yaşındaki gencin ölümünde cinayet şüphesi üzerinde duruluyor Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı BAE ve İsrail'in arasına F-35 girdi! ABD'nin de katılacağı üçlü zirve iptal edildi Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı Galatasaray'ın görüştüğü Ivan Rakitic, Sevilla'ya geri dönmek istiyor 11 yıl sonra aynı yerde ikinci kez cinayet işleyen şüpheli, portakal bahçesinde yakalandı Eşini aldatan ünlü boksör Andy Ruiz Jr. canlı yayında başka bir kadınla öpüştü Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm Adana'daki yangında tahribatın büyüklüğü böyle görüntülendi
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı         
18:21
İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu         
17:13
Endonezya'da hastanede ölen çocuk, cenaze işlemi sırasında yeniden canlandı Endonezya'da hastanede ölen çocuk, cenaze işlemi sırasında yeniden canlandı         
16:14
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada         
16:13
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü         
16:08
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 63 adet konutu ihaleyle satıyor Ankara Büyükşehir Belediyesi, 63 adet konutu ihaleyle satıyor         
15:41
Fatih Portakal, İmamoğlu'nun kuracağı kanala mı geçiyor? Veda mesajındaki detay iddiaları güçlendiriyor Fatih Portakal, İmamoğlu'nun kuracağı kanala mı geçiyor? Veda mesajındaki detay iddiaları güçlendiriyor         
15:39
Opr. Dr. kediye kıyma verdiği gerekçesiyle doktor eşini darp etti Opr. Dr. kediye kıyma verdiği gerekçesiyle doktor eşini darp etti         
14:57
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı         
13:56
Karadeniz'deki tarihi keşif, doğal gaz faturalarında çifte indirim getirecek Karadeniz'deki tarihi keşif, doğal gaz faturalarında çifte indirim getirecek         
13:47
Davulcu, düğünde sandalye ile güreşti Davulcu, düğünde sandalye ile güreşti         
13:36
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı         
13:00
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim         
12:30
Erkek çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Linç anları kamerada Erkek çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Linç anları kamerada         
12:20
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü         
12:19
FOX TV, Fatih Portakal'ın kanaldan ayrıldığını doğruladı FOX TV, Fatih Portakal'ın kanaldan ayrıldığını doğruladı         
11:53
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı         
11:35
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit         
11:30
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı         
11:29
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı         
10:20
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim 48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim         
10:19
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor         
10:16
Dehşet saçan korona hastası, Dehşet saçan korona hastası, "Yeterince ilgilenmedin" diyerek doktoru darp etti         
10:12
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum         
09:45
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı         
09:35
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor         
09:15
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi         
09:14
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada         
09:09
Otomobil bariyere ok gibi saplandı, kız kardeşleri ölüm ayırdı Otomobil bariyere ok gibi saplandı, kız kardeşleri ölüm ayırdı         
08:02
ABD'de polis bir siyahiye arkadan 7 el ateş etti, adamın durumu ağır ABD'de polis bir siyahiye arkadan 7 el ateş etti, adamın durumu ağır         
07:43
Husumetli kardeşlerin tartışması kanlı bitti! Ağabey, kardeşini av tüfeği ile öldürdü Husumetli kardeşlerin tartışması kanlı bitti! Ağabey, kardeşini av tüfeği ile öldürdü         
00:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2020 03:27:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'teki yardım kampanyasına Pakistanlı dernekten destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei