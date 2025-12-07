Gaziosmanpaşa\'da Yol Çökmesi, Araç Hasar Gördü

Gaziosmanpaşa'da asfaltlama çalışması yapılan yolda meydana gelen çökme nedeniyle park halindeki bir araç hasar gördü.

Merkez Mahallesi Eyüp Caddesi'nde asfaltlama çalışması yapılan yolda yağışın etkisiyle zemin çöktü.

Çalışmanın olduğu alana park edilmiş 34 NVS 238 plakalı araç, zeminde oluşan çukura kayarak hasar gördü.

İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı yolda, dolgu ve onarım çalışmaları sürüyor.