Gazipaşa'da Yanmış Araçta Ceset Bulundu - Son Dakika
Gazipaşa'da Yanmış Araçta Ceset Bulundu

16.01.2026 16:32
Gazipaşa'da yangın söndürülen otomobilde ceset bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yanmış otomobilde ceset bulunmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

İtfaiyenin söndürdüğü yangının ardından otomobilde bulunan cesetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, cesedin Hacı Ali Tuncer'e ait olduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında olayla ilgisi olduğu tespit edilen A.K, K.D, A.Ö. ve B.Ö. gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dün gece Korubaşı Mahallesi'nde yol kenarında yanan 07 HZV 34 plakalı aracı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirmiş, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından araçta, bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset bulunmuştu.

Kaynak: AA

Gazipaşa, Güvenlik, Güncel, Olay, Suç

16:35
