Gebze Belediyespor'dan Kıyasıya Zafer!

Salon: Gebze
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Serap Kuka
Gebze Belediyespor: Yiğit Yıldız, Yasin Aydın, Tervaportti, Suarez, Bahov, Kemal Kayhan (Semih Çelik, Metin Durmuş, Selim Kalaycı, Furkan Aydın, Kadir Gürkan Uz, Taner Kabakçı)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Gökhan Gökgöz, Dirlic, Hasan Sıkar, Emir Kaan Öztürk, Corre, Mestre (Alperay Demirciler, Ümit Demir, Enis Ali Ay, Burhan Zorluer, Vidal, Kadir Bircan, Oğuzhan Doğruluk)
Setler: 25-20, 21-25, 20-25, 25-23, 15-8
Süre: 134 dakika (28, 28, 30, 32, 16)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 14. haftasında Gebze Belediyespor, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
