Gece boyunca yağdı, yeniden şiddetli geliyor! İstanbul için saat verildi

İstanbul'da dün başlayan ve gece boyunca kesintisiz devam eden sağanak yağış, megakentin çeşitli noktalarında su baskınlarına yol açtı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücü ve yayalar ulaşımda zor anlar yaşarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışın seyriyle ilgili yeni bir değerlendirme paylaştı.

SAAT VERİLDİ

Son tahminlere göre, sağanak yağışın bugün öğle saatlerine doğru zayıflaması bekleniyor. Ancak saat 18.00 itibarıyla yağmurun megakentte bir kez daha şiddetini artıracağı bildirildi. Gece boyunca etkisini gösterecek olan sağanağın, yarın ve çarşamba günü de aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

VALİLİKTEN YENİ UYARI

İstanbul Valiliği de il genelinde hafta boyunca etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Yağışların perşembe gününe kadar zaman zaman kuvvetli olacağına dikkat çekilen resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rüzgarın, kuzeyli yönlerden orta, yağışla birlikte zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."