Son Dakika Haberleri: Gece Yolcuları'ndan Özel Proje! "Baba Şarkılar" Geliyor

Gece Yolcuları'ndan Özel Proje! "Baba Şarkılar" Geliyor

32 dakika önce

Gece Yolcuları, Müslüm Gürses şarkılarını yorumlayacakları "Baba Şarkılar" adlı projeleriyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Gece Yolcuları'ndan Özel Proje!

2004 yılında kendi isimlerini taşıyan ilk albümleriyle müzik listelerini altüst eden ve albümde yer alan"Unut Beni" şarkısıyla haftalarca zirvede yer alan Gece Yolcuları, özel bir projeyle sevenleriyle buluşacak.

Grup, "Baba Şarkılar" adını taşıyan projelerinde Müslüm Gürses'in seslendirdiği dillerden düşmeyen şarkıları yorumlayacak.

Aylardır hummalı bir çalışma içerisinde olan Gece Yolcuları, bu özel projede Müslüm Gürses'in Ajda Pekkan, Fikret Kızılok, Kenan Doğulu ve Sezen Aksu parçalarını yeniden yorumladığı arabesk rock albümü "Sandık"ta yer alan şarkıların da yer aldığı özel bir Müslüm Gürses repertuvarı seslendirecek.

Vokalde Edis İlhan, gitarda Uğur Arslantürkoğlu ve Umut Yıldız, bas gitarda Orkun Gezer ve davulda Deniz Kaymaraz'dan oluşan Gece Yolcuları'na, "Baba Şarkılar"da yaylı ve ritim grubu da eşlik edecek. "Baba Şarkılar" ilk kez 24 Ocak'ta Babylon sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:22 Kaynak: Bültenler

Müslüm Gürses, Güncel
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