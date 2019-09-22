Son Dakika Haberleri: Geleceğin modacıları Bursa’da yetişecek
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Geleceğin modacıları Bursa’da yetişecek

1 saat önce

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), İstanbul Moda Akademisi (İMA), Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliği ile hazırlanan 'Moda Tasarımında Kalıp ve Model Geliştirme Programı'nın protokolü imzalandı.

Geleceğin modacıları Bursa’da yetişecek, System.String[]

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), İstanbul Moda Akademisi (İMA), Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliği ile hazırlanan 'Moda Tasarımında Kalıp ve Model Geliştirme Programı'nın protokolü imzalandı.

İstanbul, Uludağ, Moda, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:30 
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