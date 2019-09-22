Geleceğin modacıları Bursa’da yetişecek
1 saat önce
Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), İstanbul Moda Akademisi (İMA), Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliği ile hazırlanan 'Moda Tasarımında Kalıp ve Model Geliştirme Programı'nın protokolü imzalandı.
Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), İstanbul Moda Akademisi (İMA), Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliği ile hazırlanan 'Moda Tasarımında Kalıp ve Model Geliştirme Programı'nın protokolü imzalandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:30
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